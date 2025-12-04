Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’923 0.5%  SPI 17’767 0.5%  Dow 47’829 -0.1%  DAX 23’901 0.9%  Euro 0.9339 0.1%  EStoxx50 5’724 0.5%  Gold 4’200 -0.1%  Bitcoin 74’146 -1.0%  Dollar 0.8006 0.1%  Öl 63.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Alphabet A29798540Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
N26 schliesst sich europäischer Bezahl-Wallet Wero an
So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein
Neue Allianz im Kryptomarkt: Deutsche Börse und Kraken bündeln ihre Stärken - Aktie verliert dennoch
Vom NVIDIA-Tippgeber zum KI-Scout: Marktexperte Wang erklärt seine aktuellen Top-Picks
Neutral-Note für BASF-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Suche...
04.12.2025 14:54:36

Wdh: N26 schliesst sich europäischer Bezahl-Wallet Wero an

(klargestellt, dass ING, Postbank und Revolut den Bezahldienst Wero für Peer to Peer bereits verwenden)

BERLIN (awp international) - Die Smartphone-Bank N26 schliesst sich der neuen europäischen Bezahllösung Wero an. Das teilte das Berliner Start-up mit und bestätigte damit einen Bericht des Fach-Portals "Finanz-Szene". Ab Mitte 2026 sollen N26-Kunden in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden zunächst die "Peer to Peer"-Funktionen der Payment-Wallet nutzen können, um sich mühelos untereinander Geld überweisen zu können, ohne die komplizierte IBAN verwenden zu müssen. Danach will N26 dann auch die E-Commerce-Funktion von Wero integrieren.

Wero ist bisher in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg und Belgien verfügbar und bietet nach dem Muster des US-Konkurrenten Paypal vor allem direkte mobile Geldzahlungen von Mensch zu Mensch an. Inzwischen kann der Dienst auch bei etlichen Händlern beim Einkaufen im Netz genutzt werden, ähnlich wie Kreditkarten oder Apple Pay, Google Pay, Paypal, Klarna oder andere vergleichbare Dienste.

Wachsende Unterstützung von Wero durch Banken

In Deutschland bieten bereits alle teilnehmenden Banken Peer to Peer Zahlungen über Wero an. Im E-Commerce Bereich sind Volks- und Raiffeisenbanken seit Ende November an Bord. In den kommenden Wochen und Monaten sollen im Online-Handel weitere folgen: zunächst Postbank und Deutsche Bank , anschliessend ING Deutschland, die britische Neobank Revolut und nun auch N26.

N26-Co-Chef Marcus W. Mosen sagte, für sein Unternehmen sei es ein logischer Schritt, die Initiative zu unterstützen, während N26 die Bankgeschäfte und Zahlungen für die Kunden in ganz Europa weiter vereinfache. "Die Entwicklung europäischer Zahlungslösungen wie Wero ist entscheidend für die digitale Wettbewerbsfähigkeit und eine attraktive Auswahl an Zahlungsmethoden."

N26 ist in 24 europäischen Ländern aktiv und verfügt über 4,8 Millionen ertragsrelevante Kunden (Stand Ende 2024). Das sind vollständig legitimierte und aktive Kontoinhaber, mit denen Umsatz generiert wird./chd/DP/men

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:54 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
12:41 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Emissionshandel – Fortschreitende Verknappung/Logitech – Wichtige Phase
08:37 SMI-Gewinnserie gerissen
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’923.21 04.12.2025 14:50:28
Long 10’693.16 8.57 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- US-Börsen schliessenhöher -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Mercedes-Aktie tiefer: Källenius führt europäische Autoindustrie erneut an
Plug Power-Aktie erholt sich: NASA-Deal stärkt Perspektiven der Wasserstoff-Industrie
SoftwareONE-Aktie unter Druck: Kaderleute unter Verdacht auf Insiderhandel - Razzia in 3 Ländern
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein
Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen Rheinmetall-Aktie nur kurz - RENK und HENSOLDT freundlich
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
Glencore-Aktie gesucht: Alumbrera-Mine soll Ende 2026 zurückkehren
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Portfolio
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im dritten Quartal 2025
Depot aufgedeckt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im dritten ...
Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:05 Länder schlagen in Finanzstreit mit Bund Vertagung vor
15:04 Anlagebetrüger ködern mit falscher Promi-Werbung ihre Opfer
14:53 KORREKTUR: N26 schließt sich europäischer Bezahl-Wallet Wero an
14:48 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen
14:43 Ukrainischer Armeechef weist Kreml-Erfolgsberichte zurück
14:37 ROUNDUP/Steinmeier an Briten: Gemeinsam Europas Werte verteidigen
14:29 London: Putin trägt Verantwortung für Nowitschok-Anschlag
14:29 Deutsche Börse-News: :Handeln und Helfen - Trading Charity am 5. Dezember
14:28 Aktien Frankfurt: Dax steigt - Investoren setzen auf sinkende US-Zinsen
14:26 EU-Staaten gegen jährliche Tüv-Untersuchung für ältere Autos