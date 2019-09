Wasserstoffspezialist im Fokus: Erobert NEL bald China?

Vor wenigen Tagen schürte der norwegische Wasserstoffspezialist NEL selbst Fantasien unter Anlegern, welche sich um die Möglichkeiten auf dem chinesischen Markt rankten.

• NEL nimmt Anlauf auf chinesischen Markt• Expansionspläne• Wasserstoff-Strategie im Fokus

Die Wasserstoff-Technologie erhält zunehmend Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt steht insbesondere der norwegische Konzern NEL, der bereits starke Präsenz aufbauen konnte. Nach beispielsweise Südkorea soll auf dem asiatischen Markt nun auch China in Angriff genommen werden.

China-Fantasien nach Twitter-Post

Vergangene Woche trieb der Wasserstoffkonzern die Hoffnungen der Investoren an, dass es in Sachen Expansion nach China bald in grossen Schritten vorangehen könnte. In einem Tweet ist der CEO Jon André Løkke zu sehen, neben seinem Foto der Schriftzug "Herausbildung einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette: Norwegen und China". Dazu stellt das Unternehmen in dem Twitter-Post eine Frage in den Raum: "Wie können Norwegen und China zusammenarbeiten, um eine Wasserstoff-Energiewirtschaft zu entwickeln?" Entsprechende Möglichkeiten sollen auf einem 100ScaleUPs-Event an der Osloer Wirtschaftshochschule erörtert worden sein. Wie genau sich der Konzern eine Zusammenarbeit mit und eine Ausweitung des Geschäfts nach China vorstellt, steht derzeit noch aus.

How can #Norway and #China work together to develop a hydrogen #energy economy? Nel CEO @jonandrelokke will be presenting about the opportunities and challenges in the Norwegian #hydrogen value chain at the #100scaleups discussion on 18 Sept. Learn more: https://t.co/bgpbF4p8Tk pic.twitter.com/O7Eu3UP2Kd - Nel Hydrogen (@nelhydrogen) 17. September 2019

Zukunft von NEL auf chinesischem Markt?

Dass NEL Ambitionen hegt, den chinesischen Markt in Angriff zu nehmen, ist ein offenes Geheimnis. In einem Interview mit DER AKTIONÄR äusserte sich Løkke bereits im vergangenen Jahr optimistisch zu dieser Möglichkeit. "Wir haben auch schon Elektrolyseure für eine gewisse Zeit nach China geliefert. Wir sehen, dass der Markt wächst und screenen diesen daraufhin, wie Nel den Markt auch mit Tankstellen beliefern kann", zitiert die Seite den NEL-CEO. An diesem Thema scheint der norwegische Konzern in letzter Zeit vermehrt zu arbeiten: Jüngst verkündete ein weiterer Tweet, dass Konzernchef Løkke auch auf dem #Hydrogen Fuel Cell Vehicle Congress (FCVC) im chinesischen Rugao zugegen sein und eine Grundsatzrede halten werde.

The International #Hydrogen Fuel Cell Vehicle Congress (FCVC) is taking place in Rugao, China, 26-28 September. Nel CEO @jonandrelokke will be giving a keynote address you won’t want to miss! See you there? https://t.co/B3nhOBdmxz pic.twitter.com/UqlMVB4vwA - Nel Hydrogen (@nelhydrogen) 23. September 2019

NEL hat offenbar grosse Zukunftspläne: Auch für die USA und Europa verfolgt das wohl derzeit am meisten besprochene Unternehmen aus der H2- und Brennstoffzellenbranche eine klare Expansionsstrategie - fortwährend um neue Projekte und Partnerschaften bemüht, hält die Zukunft sicher noch einiges für die Anleger von NEL bereit. Es ist also durchaus denkbar, dass der Wasserstoff-Spezialist den Fokus etwas ausweitet und seine Ambitionen um eine Zusammenarbeit mit China verstärkt, um die dortige Marktpräsenz auszubauen.

Redaktion finanzen.ch