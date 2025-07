Warburg Research: Buy für Henkel vz-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 98 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während die Umsätze im zweiten Quartal eher mässig gewesen sein dürften, sollten sich die Margen besser entwickelt haben, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Henkel werde derzeit mit einem deutlichen Abschlag im Vergleich zu den Wettbewerbern gehandelt.

Um 12:25 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.7 Prozent auf 69.46 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 36.77 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 110’569 Aktien. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2025 um 15.5 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren.

