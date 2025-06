NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Hold" belassen. Von dem Konsumgüter- und Klebstoffkonzern seien noch keine inspirierenden Nachrichten zu erwarten, schrieb David Hayes in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die grundlegenden Trends seien im zweiten Quartal schwach geblieben. Die Anzeichen einer Verbesserung seien also begrenzt./tih/ag;