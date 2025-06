NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des US-Wettbewerbers H.B. Fuller, der zudem den Ausblick angehoben habe, zeigten eine positive Ergebnisüberraschung, aber ein verhaltenes Umsatzwachstum, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie geht für Henkel ebenfalls von einer mäßigen Umsatzentwicklung im laufenden Quartal aus. Anders als die Konsensschätzung rechnet sie bei der bereinigten operativen Ergebnismarge (Ebit) aber nicht mit einer Stagnation, sondern mit einer Steigerung. Damit wäre Henkel auf einem guten Weg zu den Jahreszielen, so Pannutti./gl/edh;