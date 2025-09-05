Verluste in New York: NASDAQ Composite leichter

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0.27 Prozent auf 21’649.05 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.704 Prozent auf 21’860.44 Punkte an der Kurstafel, nach 21’707.69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 21’878.81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21’534.73 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 2.67 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20’916.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19’298.45 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’127.66 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 12.28 Prozent zu Buche. Bei 21’878.81 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 11.74 Prozent auf 2.38 USD), Ballard Power (+ 5.68 Prozent auf 1.96 USD), MarketAxess (+ 4.95 Prozent auf 189.04 USD), AXT (+ 4.73 Prozent auf 3.10 USD) und Pool (+ 4.68 Prozent auf 330.58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-4.83 Prozent auf 17.94 USD), Fastenal (-4.49 Prozent auf 48.02 USD), Modine Manufacturing (-4.20 Prozent auf 130.28 USD), Lifecore Biomedical (-4.03 Prozent auf 7.62 USD) und American Eagle Outfitters (-3.89 Prozent auf 18.06 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27’751’065 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.567 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.98 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

