Verizon Aktie News: Verizon zieht am Mittwochabend an

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 39,53 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 47'376 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Verizon-Aktie bis auf 39,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'660'756 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 4,90 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,74 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024. Am 29.10.2025 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.82 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,69 USD je Verizon-Aktie belaufen.

