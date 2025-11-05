Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’364 0.5%  SPI 17’085 0.3%  Dow 47’379 0.6%  DAX 24’050 0.4%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5’669 0.2%  Gold 3’988 1.4%  Bitcoin 84’613 2.7%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 63.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Rheinmetall345850
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Amgen-Aktie steigt stark: Prognose nach starkem Quartal erneut angehoben
Deutsche Bank-Aktie: Kontinuität im Aufsichtsrat - AR-Chef erneut nominiert
Vonovia bestätigt Jahresziele und Ausblick für 2026 - Neue Anleihen platziert - Aktie tiefer
Top 5 der Autoindustrie: BYD-Aktie als heisser Tesla-Konkurrent
Suche...
200.- Saxo-Deal

Verizon Aktie 1095642 / US92343V1044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 20:27:13

Verizon Aktie News: Verizon zieht am Mittwochabend an

Verizon Aktie News: Verizon zieht am Mittwochabend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 39,53 USD.

Verizon
31.92 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 39,53 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 47'376 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Verizon-Aktie bis auf 39,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'660'756 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 4,90 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,74 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024. Am 29.10.2025 äusserte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.82 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,69 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon-Aktie fester: Trotz Kundenverlust steigert der US-Telekomriese Umsatz und Gewinn

Warren Buffett unternahm schon als Teenager Leerverkäufe - um Lehrer zu ärgern

Verizon-Aktie gibt nach: Telekomriese kündigt Führungswechsel an


Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten