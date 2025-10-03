VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit Einbussen

Die VeriSign-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 273,51 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'792 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 271,04 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 274,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 55'107 VeriSign-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,49 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 175,63 USD fiel das Papier am 02.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 409.90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 387.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 8,82 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

