Minus eingedämmt 27.11.2025 13:07:00

Varia US Properties-Aktie verliert trotz Fortschritten im operativen Geschäft - Verlust deutlich kleiner

Die Varia US Properties hat in den ersten neun Monaten weitere Fortschritte erzielt.

Varia US Properties
18.94 CHF 1.33%
Kaufen Verkaufen
So wurde der Nettoverlust deutlich verkleinert. Mit Blick nach vorne sieht sich das auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Unternehmen gut positioniert.

Konkret beliefen sich die Mieteinnahmen zwischen Januar und September auf 75,0 Millionen US-Dollar, was einem Minus gegenüber der Vorjahresperiode von 9,5 Prozent entspricht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Allerdings wurden Immobilien verkauft. Auf vergleichbarer Basis ("like for like") hätte sich dagegen ein Plus von 3,5 Prozent auf 71,4 Millionen Dollar ergeben.

Der Betriebsgewinn (exkl. Neubewertung) ging um 34,7 Prozent zurück auf 25,7 Millionen Dollar. Unter dem Strich steht ein Minus von 3,5 Millionen Dollar. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (-12,5 Mio).

Die Neubewertungen werden mit +3,9 Millionen Dollar angegeben. Per Ende des Vorjahresquartals hatte sich noch ein Nettoverlust von 23,6 Millionen ergeben. Der Portfoliowert ("like for like") per 30. September 2025 stieg um 1,4 Prozent auf 1,11 Milliarden Dollar. Dieser Anstieg sei ist auf höhere geschätzte Nettobetriebserträge zurückzuführen. Zum Ende des ersten dritten Semesters umfasste das Portfolio 23 (Ende 2024: 27).

Zuversichtlicher Ausblick

Trotz der weiterhin roten Zahlen wertete Varia US Properties die Resultate als Fortschritt. Für den weiteren Jahresverlauf zeigte sich das Management zuversichtlich und sieht sich gut positioniert für neue Wachstumschancen. Die Fundamentaldaten des Marktes sprächen für ein günstigeres Umfeld in den kommenden Quartalen, und Mehrfamilien-Miethäuser blieben ein grundlegendes Bedürfnis. "Wir sind zuversichtlich, dass sich der Sektor in den kommenden Jahren gut entwickeln wird, was sich dann auch positiv auf unser Unternehmen auswirken wird", heisst es weiter.

Die Aktie von Varia US Properties verliert an der SIX zeitweise 1,04 Prozent auf 19,10 CHF.

Zug (awp)

