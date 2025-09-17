Unicredit hat volle Kontrolle über 29 Prozent an Commerzbank

DOW JONES--Unicredit kann die vollen 29 Prozent an der Commerzbank in der Bilanz berücksichtigen. "Wir sind nun in einer Situation, in der wir die volle Kontrolle über unseren Anteil von 29 Prozent an physischen Aktien der Commerzbank haben", sagte CEO Andrea Orcel bei einer Bankenkonferenz der Bank of America. Diese 29 Prozent würden bei Unicredit konsolidiert. Der Manager sieht nach wie vor keinen Handlungsdruck mit Blick auf eine mögliche Übernahme der Commerzbank. "Wir haben keinen Druck, wir können abwarten und schauen, wie sich die Bank entwickelt", sagte er.

Unicredit ist vor einem Jahr bei der Commerzbank eingestiegen. Die italienische Bank hielt zuletzt 26 Prozent direkt, hatte sich aber über Finanzinstrumente weitere 3 Prozent gesichert. Orcel hatte Anfang September angekündigt, die Optionen zu ziehen und die direkte Beteiligung bald auf 29 Prozent aufzustocken.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sagte ebenfalls auf der Bankenkonferenz, sie konzentriere sich darauf, das Strategieprogramm umzusetzen und Werte für die Aktionäre zu schaffen. Sie wiederholte, dass sie angesichts der grossen Überschneidung der Commerzbank mit der Unicredit-Tochter Hypovereinsbank bei Unternehmenskunden keine zusätzlichen Ertragspotenziale bei einem Zusammenschluss sieht.

"Der Fokus läge auf Kostensynergien, die - wie wir alle wissen - nicht einfach sind. Sie erfordern eine Menge Aufmerksamkeit, Zeit und Geld, insbesondere im Zusammenhang mit einer eher unfreundlichen und grossen Akquisition." Sie sehe stattdessen grosse Wachstumspotenziale für die Commerzbank allein.

