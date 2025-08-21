Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’276 0.5%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’277 -0.6%  Euro 0.9375 0.1%  EStoxx50 5’472 -0.2%  Gold 3’338 -0.3%  Bitcoin 91’725 -0.2%  Dollar 0.8060 0.2%  Öl 67.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swatch- und Richemont-Aktie: Starke US-Nachfrage stützt Uhrenexporte im Juli
Norwegens Staatsfonds vergrössert indirekte Bitcoin-Investments deutlich
Siemens Energy-Aktie steigt leicht: Energiewende im Fokus - JPMorgan setzt auf HVDC-Technologie
CTS Eventim-Aktie sackt ab: CTS Eventim schockiert mit Gewinneinbruch
Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste
Suche...
21.08.2025 08:59:40

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Protokoll zeigt wachsende Meinungsverschiedenheiten

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank haben sich wachsende Meinungsverschiedenheiten der Notenbanker bei den Themen Zölle, Inflation und Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht. Wie aus dem Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) vom 29. und 30. Juli hervorgeht, waren einige Vertreter der Ansicht, dass mehr Zeit benötigt werde, um Klarheit über die Auswirkungen der Zölle auf die Teuerung zu erhalten. Anderen sagten, auf Klarheit zu warten sei nicht "machbar oder angemessen".

Powell dürfte vorsichtiges Vorgehen signalisieren

Fed-Chef Jerome Powell dürfte bei seinem Auftritt in Jackson Hole einen schrittweiseren Ansatz zur Senkung des Leitzinses signalisieren, schreibt Daleep Singh von PGIM in einer Researchnote. Nach den Verbraucherpreis- und Erzeugerpreisdaten der vergangenen Woche bleibe die Inflation in den USA hartnäckig und über 3 Prozent, so der Chefvolkswirt. Bei den Verbraucherpreisen gebe es ebenso viele Komponenten über 4 Prozent wie unter 2 Prozent. Dies sei seit dem Inflationsanstieg in den Jahren 2021-2022 nicht mehr beobachtet worden. Vor diesem Hintergrund halte PGIM an seiner Prognose von Zinssenkungen der Fed um 100 Basispunkte bis zum Ende des nächsten Jahres fest. Dies seien etwa 50 Basispunkte weniger als die aktuellen Markterwartungen, fügt er hinzu.

Powell dürfte in Jackson Hole neutralen Ton anschlagen

Fed-Chef Jerome Powell dürfte in seiner Rede in Jackson Hole auf maximale Flexibilität bei den nächsten FOMC-Sitzungen abzielen und betonen, dass der geldpolitische Kurs von den Inflations- und Arbeitsmarktdaten abhängt, meint Blerina Uruci, Chefvolkswirtin für die USA bei T. Rowe Price. Sie weist darauf hin, dass vor der Fed-Sitzung am 17. September noch ein weiterer Arbeitsmarktbericht und ein Bericht zu den Verbraucherpreisen veröffentlicht werden. Ein Szenario ohne Zinssenkung sei für die nächste Sitzung wahrscheinlich, falls die Inflation deutlich nach oben überrasche oder sich der Arbeitsmarkt stark erhole. Ein dovishes Ergebnis in Form einer Zinssenkung um 50 Basispunkte sei möglich, wenn sich das Beschäftigungswachstum im August auf unter 50.000 pro Monat verlangsame und die Arbeitslosenquote steige, schreibt sie in einer Researchnote.

Trumps Zölle dürften nächste Zinssenkungsrunde in Indien auslösen

Die Verdopplung der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Indien seit der letzten Zentralbanksitzung dürfte eine weitere Runde von Zinssenkungen auslösen, schreiben die Analysten von Nomura in einer Researchnote. Das Protokoll der August-Sitzung der Reserve Bank of India (RBI) habe gezeigt, dass der Zinssenkungszyklus sehr empfindlich auf die anhaltenden Handelsspannungen reagiere. Die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses seien besorgt über eine Eskalation der Zölle angesichts von Wachstumssorgen, während die niedrigere Inflation Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik biete, so die Analysten. Die Notwendigkeit für die RBI, "abzuwarten und zu beobachten", werde bis Oktober wahrscheinlich vorbei sein, da dann mehr Klarheit über die Zölle herrschen dürfte.

Japans vorläufiger PMI weitgehend positiv

Die vorläufigen PMI-Daten von S&P Global für Japan deuten auf eine Beschleunigung des Wachstums im Privatsektor im August hin, wobei die Produktion so schnell wie seit sechs Monaten nicht mehr gestiegen ist. "Erfreulicherweise sei der Aufschwung breit angelegt, wobei ein erneuter Anstieg der Fabrikproduktion mit einem weiteren starken Anstieg der Dienstleistungsaktivitäten einhergehe", meint Annabel Fiddes von S&P Global. Dennoch hätten die Hersteller einen weiteren Rückgang des Gesamtabsatzes verzeichnet, sagt sie. Dies deute darauf hin, dass die Erholung der Produktion schwer aufrechtzuerhalten sein könnte.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Juli Handelsbilanz Überschuss 4,33 Mrd CHF

Schweiz Juli Exporte 22,23 Mrd CHF

Schweiz Juli Importe 17,90 Mrd CHF

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juli +1,1 Mrd GBP (Vj: +3,4 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juli PROGNOSE: +3,2 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Juli +3,0 Mrd GBP (Vj: +23,3 Mrd GBP)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:53 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Konsolidierung setzt sich fort
20.08.25 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
20.08.25 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
20.08.25 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
20.08.25 SMI stürmt weiter nach oben
20.08.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’779.00 19.47 SS4MTU
Short 13’055.13 13.33 BA5S0U
Short 13’513.00 8.95 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’276.26 20.08.2025 17:30:36
Long 11’727.90 18.87 SQBBAU
Long 11’472.63 13.63 B74SQU
Long 11’003.44 8.95 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von NVIDIA
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker
Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste

Top-Rankings

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}