SMI 11’982 -0.3%  SPI 16’683 -0.2%  Dow 45’758 -0.3%  DAX 23’319 0.0%  Euro 0.9315 -0.2%  EStoxx50 5’368 -0.1%  Gold 3’668 -0.6%  Bitcoin 91’545 -0.3%  Dollar 0.7864 0.0%  Öl 68.0 -0.8% 
17.09.2025 13:29:41

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Eurostat revidiert August-Inflation nach unten auf 2,0%

Eurostat hat den vorläufig für August gemeldeten leichten Inflationsanstieg im Rahmen einer Revision kassiert. Wie die Statistiker in einer zweiten Veröffentlichung mitteilten, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um nur 0,1 (vorläufig: 0,2) Prozent und lagen wie im Juli um 2,0 (vorläufig: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise erhöhten sich wie in erster Veröffentlichung gemeldet um 0,3 und 2,3 (2,3) Prozent.

Lohndruck im Euroraum sinkt laut EZB-Wage-Tracker

Der Lohndruck im Euroraum wird nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) im laufenden Jahr deutlich abnehmen. Wie die EZB auf Basis ihres aktualisiertes Wage Trackers mitteilte, dürften die Gehälter mit über den Jahresverlauf geglätteten Sonderzahlungen 2025 um 3,16 (bisher: 3,15) Prozent steigen, nachdem sie 2024 um 4,63 (4,63) Prozent zugelegt hatten. Für den Jahresverlauf prognostiziert der Wage Tracker geglättete Lohnzuwächse mit Jahresraten von 4,60 (4,60) Prozent im ersten Quartal, 3,92 (3,93) im zweiten, 2,32 (2,31) im dritten und 1,84 (1,82) im vierten Quartal. Für das erste Quartal 2026 werden 1,70 Prozent Lohnzuwachs prognostiziert und für das zweite Quartal 1,76

EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 50,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen vier Banken 50,5 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 49 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,32 (zuvor: 4,58) Prozent. An den Märkten wird für Mittwoch eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte eingepreist. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Indonesiens Zentralbank senkt Leitzins (Reposatz) um 25 Bp auf 4,75%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’468.87 19.48 BC8S1U
Short 12’728.50 13.62 SS4MTU
Short 13’192.91 8.91 B02SIU
SMI-Kurs: 11’982.36 17.09.2025 13:31:36
Long 11’493.38 19.97 BO0SVU
Long 11’229.54 13.93 B45S7U
Long 10’732.35 8.84 BUFSYU
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Meyer Burger-Aktie: Solarkonzern sieht keine Chance auf Rettung
Nestlé-Aktie unter Druck: Nach CEO-Aus - Auch Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück
Fed-Zinsentscheid steht an: SMI rutscht unter 12'000 Punkte -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
BioNTech-Aktie im Visier: Kurserholung hängt an neuen Meilensteinen in der Krebsforschung
PayPal-Aktie im Minus: Neue Features für Krypto und personalisierte Links
Eli Lilly-Aktie dennoch tiefer: Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten könnte von FDA bis Jahresende genehmigt werden
Palantir-Aktie erneut tiefer: Lohnt der Einstieg nach der Kurskorrektur trotz starker Zahlen?

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

