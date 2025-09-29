|
29.09.2025 18:59:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
EZB/Lane: Inflationsaussichten "einigermassen günstig"
Die Inflation in der Eurozone wird nach Einschätzung von Philip Lane, Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), wahrscheinlich weder auf das vor der Pandemie erreichte niedrige Niveau zurückkehren noch deutlich über das Ziel von 2 Prozent steigen. "Wir haben eine solide Grundlage für ein weiteres Wachstum der Binnennachfrage", sagte Lane bei einer Konferenz. "Wir schätzen die Inflationsaussichten zum jetzigen Zeitpunkt als einigermassen günstig ein."
Wirtschaft der Eurozone zeigt sich widerstandsfähig
Die Wirtschaft der Eurozone entwickelt sich recht gut und zerstreut damit die Befürchtungen eines ernsthaften Rückschlags durch die globalen Handelsturbulenzen, befindet der ING-Ökonom Bert Colijn in einem Kommentar an Kunden. Die Wirtschaftsstimmung im Währungsraum hat sich diesen Monat verbessert, nachdem die EU eine Handelsvereinbarung mit den USA erzielt hatte, wie Umfragen am Montag zeigen. Dies zeige "vorsichtigen Optimismus" für die Zukunft, meint Colijn.
Kein US-Arbeitsmarktbericht am Freitag bei Shutdown
Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte bei einem Shutdown der Regierung entfallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, wird das Bureau of Labor Services (BLS) während eines Shutdowns keine Konjunkturberichte veröffentlichen.
Trump nimmt Chinas Tech-Sektor mit schwarzer Liste stärker ins Visier
Die US-Regierung erhöht den Druck auf China. Sie kündigte an, die Regeln für Unternehmen, die wegen eines mutmasslichen Risikos für die nationale Sicherheit auf einer sogenannten schwarzen Liste ("Entity-Liste") stehen, zu verschärfen. Neue Regelungen sehen vor, dass auch Tochtergesellschaften von Unternehmen auf dieser Listen Handelsbeschränkungen unterliegen.
Trump will 100% Zoll auf im Ausland produzierte Filme
US-Präsident Donald Trump droht erneut der Filmindustrie. Er kündigte am Montag Zölle von 100 Prozent auf Filme an, die ausserhalb der USA gedreht werden. "Unser Filmgeschäft wurde den USA von anderen Ländern gestohlen, wie man einem Baby Süssigkeiten stiehlt", schrieb er auf Social Media. Er nannte den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom "schwach und inkompetent". Sein Bundesstaat, in dem die Filmhauptstadt Hollywood liegt, "wurde besonders hart getroffen". Zur Lösung dieses Problems werde er Zölle auf alle im Ausland produzierten Filme einführen, so Trump.
+++ Konjunkturdaten +++
*US/Index ausstehende Hausverkäufe Aug +4,0% gg Vm auf 74,7 - NAR
*US/Index ausstehende Hausverkäufe Aug +3,8% gg Vorjahr - NAR
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht freundlich aus dem Handel -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchte der heimische Markt klare Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. Der Dow gibt am Montag etwas nach. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}