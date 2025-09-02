Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.09.2025 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ISM-Index für US-Industrie steigt im August stärker als erwartet

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im August beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 48,7 (Vormonat: 48,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,5 prognostiziert.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im August Belebung

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im August gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 53,0 von 49,8 Punkten im Juli. Es war der stärkste Anstieg seit Mai 2022. Volkswirte hatten einen Stand von 53,3 erwartet, der in der ersten Veröffentlichung ermittelt worden war. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

EU treibt südamerikanisches Handelsabkommen voran

Die Europäische Kommission wird am Mittwoch ein lang erwartetes Handelsabkommen mit mehreren südamerikanischen Staaten vorantreiben, wie ein Kommissionssprecher mitteilte. Die EU-Politiker in Brüssel sind angesichts der zunehmenden Spannungen mit den USA um den Abschluss von Handelsabkommen bemüht. Die Kommission wird ihr Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay in Brüssel offiziell vorstellen und damit den Ratifizierungsprozess mit den 27 Mitgliedstaaten der Union und dem Europäischen Parlament in Gang setzen.

Russland und China einigen sich auf Pipeline-Plan

Russland und China haben Pläne für eine seit langem verzögerte Erdgas-Pipeline vorangetrieben, um russisches Gas nach China zu leiten. Dabei haben beide Länder aber zentrale Fragen offen gelassen - ein Zeichen für Pekings wachsenden Einfluss in seinen Beziehungen zu Moskau.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Bauausgaben Juli -0,1% (PROG: 0,0%) gg Vm

Brasilien BIP 2Q +2,2% gg Vorjahr

Brasilien BIP 2Q +0,4% gg Vorquartal

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

