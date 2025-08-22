|
22.08.2025 18:59:42
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Powell öffnet Tür für Zinssenkung im September
Fed-Chef Jerome Powell hat die Tür für eine Zinssenkung durch die Zentralbank bei ihrer Sitzung im September geöffnet. Er erklärte, dass die Aussicht auf eine stärkere Abschwächung des Arbeitsmarktes die Befürchtungen mindern könnte, dass die durch Zölle verursachten Kostensteigerungen die Inflation anheizen würden. Das ganze Jahr über haben Powell und seine Kollegen die Zinsen stabil gehalten und dabei auf einen soliden Arbeitsmarkt und die Unsicherheit über die Inflationsaussichten angesichts der starken Zollerhöhungen verwiesen. In seiner Rede auf einer Konferenz in Jackson Hole deutete Powell jedoch an, dass sich die Aussichten in eine Richtung verändern, die eine Wiederaufnahme der Zinssenkungen rechtfertigen könnte.
Fed ändert Strategie bei Inflationsziel
ie US-Notenbank Fed will künftig auch nach Phasen mit niedriger Inflation keine bewusste Überschreitung des Inflationsziels von 2 Prozent mehr zulassen. Sie stellte damit eine überarbeitete Version ihrer langfristigen Strategie vor. "Wie sich herausstellte, hat sich die Idee einer absichtlichen, moderaten Inflationsüberschreitung als irrelevant erwiesen", sagte Fed-Chef Jerome Powell in einer Rede in Jackson Hole. "Die Inflation, die einige Monate nach der Ankündigung unserer Änderungen an der Konsenserklärung für 2020 eintrat, war weder beabsichtigt noch moderat."
China verschärft Kontrollen für Seltene Erden
China, der weltweit grösste Lieferant von Seltenen Erden, hat neue Vorschriften veröffentlicht, um die Produktion und den Handel mit Seltenen Erden strenger zu überwachen und die Versorgung mit den kritischen Mineralien noch stärker zu kontrollieren. Die Vorschriften, die auf der Website des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie veröffentlicht wurden, sehen Produktionskontrollen für Abbau und Verhüttung von Seltenen Erden vor und verpflichten die Unternehmen, die Produktströme genau zu überwachen und zu melden.
Kanadas Premier: Haben den besten Handelsdeal mit den USA
Kanada hat nach Ansicht von Premierminister Mark Carney den besten Handelsdeal mit den USA. "Er ist anders als vorher, aber immer noch besser als bei jedem anderen Land", sagte er. Gleichzeitig kündigte Carney an, dass das Land die Gegenzölle auf die meisten US-Waren ab dem 1. September abschaffen wird. Der Zoll für US-Importe liegt derzeit bei 25 Prozent. Die Zölle auf Stahl und Aluminium bleiben erhalten.
+++ Konjunkturdaten +++
Mexiko BIP 2Q unverändert (PROGNOSE: +0,1%) gg Vorjahr
Mexiko BIP 2Q saisonbereinigt +0,6% gg Vorquartal
Kanada Juni Einzelhandelsumsatz +1,5% gg Mai
Kanada Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,9% gg Mai
Kanada Juni Einzelhandelsumsatz +1,5% gg Mai
Kanada Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,9% gg Mai
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo
(END) Dow Jones Newswires
August 22, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerPowell-Rede im Blick: SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX schliesst höher -- Gewinne in China - Nikkei 225 letztlich knapp im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche von seiner freundlichen Seite, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit fester Tendenz. Die asiatischen Indizes hielten sich am Freitag im Plus.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}