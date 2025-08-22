Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’265 0.2%  SPI 17’040 0.3%  Dow 45’656 1.9%  DAX 24’363 0.3%  Euro 0.9392 0.0%  EStoxx50 5’488 0.5%  Gold 3’370 0.9%  Bitcoin 93’203 2.5%  Dollar 0.8015 -0.8%  Öl 67.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Milliardenschwere Pläne: Softbank könnte PayPay bald an die Börse bringen
Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Flughafen Zürich-Aktie im Minus: Bodendienstleister streiken - Sozialplan gefordert
Citi-Bewertung gibt Rückenwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus
Suche...
200.- Saxo-Deal
22.08.2025 18:59:42

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell öffnet Tür für Zinssenkung im September

Fed-Chef Jerome Powell hat die Tür für eine Zinssenkung durch die Zentralbank bei ihrer Sitzung im September geöffnet. Er erklärte, dass die Aussicht auf eine stärkere Abschwächung des Arbeitsmarktes die Befürchtungen mindern könnte, dass die durch Zölle verursachten Kostensteigerungen die Inflation anheizen würden. Das ganze Jahr über haben Powell und seine Kollegen die Zinsen stabil gehalten und dabei auf einen soliden Arbeitsmarkt und die Unsicherheit über die Inflationsaussichten angesichts der starken Zollerhöhungen verwiesen. In seiner Rede auf einer Konferenz in Jackson Hole deutete Powell jedoch an, dass sich die Aussichten in eine Richtung verändern, die eine Wiederaufnahme der Zinssenkungen rechtfertigen könnte.

Fed ändert Strategie bei Inflationsziel

ie US-Notenbank Fed will künftig auch nach Phasen mit niedriger Inflation keine bewusste Überschreitung des Inflationsziels von 2 Prozent mehr zulassen. Sie stellte damit eine überarbeitete Version ihrer langfristigen Strategie vor. "Wie sich herausstellte, hat sich die Idee einer absichtlichen, moderaten Inflationsüberschreitung als irrelevant erwiesen", sagte Fed-Chef Jerome Powell in einer Rede in Jackson Hole. "Die Inflation, die einige Monate nach der Ankündigung unserer Änderungen an der Konsenserklärung für 2020 eintrat, war weder beabsichtigt noch moderat."

China verschärft Kontrollen für Seltene Erden

China, der weltweit grösste Lieferant von Seltenen Erden, hat neue Vorschriften veröffentlicht, um die Produktion und den Handel mit Seltenen Erden strenger zu überwachen und die Versorgung mit den kritischen Mineralien noch stärker zu kontrollieren. Die Vorschriften, die auf der Website des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie veröffentlicht wurden, sehen Produktionskontrollen für Abbau und Verhüttung von Seltenen Erden vor und verpflichten die Unternehmen, die Produktströme genau zu überwachen und zu melden.

Kanadas Premier: Haben den besten Handelsdeal mit den USA

Kanada hat nach Ansicht von Premierminister Mark Carney den besten Handelsdeal mit den USA. "Er ist anders als vorher, aber immer noch besser als bei jedem anderen Land", sagte er. Gleichzeitig kündigte Carney an, dass das Land die Gegenzölle auf die meisten US-Waren ab dem 1. September abschaffen wird. Der Zoll für US-Importe liegt derzeit bei 25 Prozent. Die Zölle auf Stahl und Aluminium bleiben erhalten.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko BIP 2Q unverändert (PROGNOSE: +0,1%) gg Vorjahr

Mexiko BIP 2Q saisonbereinigt +0,6% gg Vorquartal

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz +1,5% gg Mai

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,9% gg Mai

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz +1,5% gg Mai

Kanada Juni Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,9% gg Mai

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Walmart Aktie im Fokus: Niedrigpreise, KI & Drohnen – Zukunft des Einzelhandels?
17:33 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
10:29 BNP Paribas: Chinas Aktien sind günstig
09:30 SG-Marktüberblick: 22.08.2025
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – In einer engen Spanne
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
21.08.25 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’821.39 18.77 BVKSPU
Short 13’052.57 13.82 BA5S0U
Short 13’569.85 8.88 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’264.85 22.08.2025 17:30:01
Long 11’775.83 19.21 S69BTU
Long 11’516.00 13.82 BH2SIU
Long 11’005.55 8.78 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
Citi-Bewertung gibt Rückenwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus
Goldpreis: Auf Dreiwochentief abgerutscht
Warten auf Jackson Hole: US-Börsen schliessen etwas tiefer -- SMI gibt letztlich nach -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen überwiegend leichter
Powell-Rede im Blick: SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX schliesst höher -- Gewinne in China - Nikkei 225 letztlich knapp im Plus
Palantir-Aktie im freien Fall: Längste Verlustserie seit April 2024 - Shortseller feiern
BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen treiben das Geschäft in Europa voran

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 34/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 34/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}