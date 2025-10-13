UCB Aktie 2861647 / US9034801012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2025 19:40:05
UCB Announces Promising Study Results For Investigational TK2 Deficiency Therapy
(RTTNews) - According to results from a multicenter study published by Neurology, UCB SA (UCBJY) showed on Monday, that its investigational pyrimidine nucleoside therapy has the potential to greatly increase survival in patients with thymidine kinase 2 deficiency, an extremely rare mitochondrial disease.
The therapy was linked to a 95 percent reduction in the risk of death, with no deaths among treated patients and a 58 percent mortality rate among untreated individuals.
The company's dedication to improving care for underserved rare disease communities is demonstrated by the possibility that UCB's therapy, which is presently undergoing regulatory review in the US and the EU, will be the first approved treatment for TK2d in patients whose symptoms began at or before the age of 12.
UCBJY is currently trading at $150.50, up $1.57 or 1.05 percent on the OTC Markets.
Nachrichten zu UCB SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu UCB SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannungssignale von der Zollfront: SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Start der neuen Handelswoche seitwärts. Am deutschen Markt waren Gewinne zu sehen. Die US-Börsen erholen sich am Montag deutlich. An den Börsen in China dominierten zum Wochenstart die Bären.