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23.03.2026 20:27:13

Uber Aktie News: Uber am Montagabend in Grün

Uber Aktie News: Uber am Montagabend in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 75,60 USD.

Uber
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Das Papier von Uber legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 75,60 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 75,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 75,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'046'100 Uber-Aktien.

Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 25,87 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 60,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,80 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Uber liess sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,13 Prozent auf 14.37 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 3,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com