Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend fester

Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 10,90 USD. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 10,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,68 USD. Bisher wurden heute 258'846 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 154,77 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 9,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,17 Prozent.

Am 07.11.2025 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 970000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von -3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

