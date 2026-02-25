Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’497 0.7%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9125 0.1%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’203 1.1%  Bitcoin 53’380 7.7%  Dollar 0.7730 -0.1%  Öl 71.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758NVIDIA994529Roche1203204Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Sandisk-Aktie im Fokus: Das nächste NVIDIA?
VW-Aktie im Blick: Manager fordern Millionen - Gerichtsstreit um Kündigungen
Lucid-Aktie legt zu: Tesla-Rivale weiterhin tief in den roten Zahlen
Suche...

Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend fester

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 10,90 USD.

Trump Media & Technology
8.30 CHF 5.37%
Kaufen Verkaufen

Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 10,90 USD. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 10,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,68 USD. Bisher wurden heute 258'846 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 154,77 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 9,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,17 Prozent.

Am 07.11.2025 äusserte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 970000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von -3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump

TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com