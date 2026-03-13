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Trump Media & Technology Aktie 111854123 / US25400Q1058

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13.03.2026 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend tiefer

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend tiefer

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 9,75 USD.

Trump Media & Technology
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Um 20:26 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 9,75 USD ab. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,72 USD ab. Bei 10,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 638'640 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 64,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,72 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 27.02.2026 vor. Das EPS lag bei -2,37 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.01 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.00 Mio. USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com

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