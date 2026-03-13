Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend tiefer

Um 20:26 Uhr rutschte die Trump Media Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 9,75 USD ab. Die Trump Media Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,72 USD ab. Bei 10,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 638'640 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Trump Media Technology-Aktie liegt somit 64,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,72 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 27.02.2026 vor. Das EPS lag bei -2,37 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.01 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.00 Mio. USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?

TMTG-Aktie schnellt hoch: Trump Media wagt Milliarden-Deal im Nuklearsektor

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump