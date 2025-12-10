Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.12.2025 20:27:13

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit roter Tendenz

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,28 USD ab.

Trump Media & Technology
9.12 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,28 USD. In der Spitze fiel die Trump Media Technology-Aktie bis auf 11,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 234'624 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2025 markierte das Papier bei 43,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 74,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 10,18 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Trump Media Technology liess sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Trump Media Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 970000,00 USD im Vergleich zu 1.01 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com