Trotz Kritik an Elon Musk: Profi-Investor bleibt zuversichtlich und hält an Tesla-Aktien fest

• Investmentprofi hält an Tesla-Aktie fest• Musks Engagement bei DOGE voraussichtlich nur vorübergehend• Gute Aussichten für Zukunft von Tesla

Christopher Tsai, Präsident und Chief Investment Officer des Investmentunternehmens Tsai Capital, bleibt trotz der jüngsten Turbulenzen der Aktie und den politischen Kontroversen rund um Elon Musk von Tesla überzeugt. Seine Investmentgesellschaft verwaltete zum Ende des vierten Quartals 2024 ein Vermögen in Höhe von gut 137 Millionen US-Dollar, wobei die Tesla-Beteiligung mit 69'700 gehaltenen Aktien im Gesamtwert von rund 28,15 Millionen US-Dollar die grösste Position darstellte - und das dürfte wohl auch weiterhin so bleiben. "Wir sind äusserst zuversichtlich, was die Zukunft von Tesla als Unternehmen und die Entwicklung der Aktie angeht", sagte Tsai gegenüber "MarketWatch".

Gekauft hatte der Investment-Profi die Tesla-Aktie erstmals im Februar 2020, als sie bei 41,66 US-Dollar stand. Zuletzt schloss das Papier an der NASDAQ bei 288,14 US-Dollar und liegt somit trotz der jüngsten Rückschläge weit über dem damaligen Niveau. Denn während die 52-Wochen-Performance der Tesla-Aktie mit plus 62 Prozent äusserst positiv ausfällt, liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit 28,6 Prozent im Minus (Stand aller Daten: Schlusskurs vom 25. März 2025). Tsai hält die jüngste Schwäche der Tesla-Aktie jedoch für nur kurzfristig und habe bereits begonnen, wieder Tesla-Aktien zu kaufen, wie er gegenüber "Business Insider" sagte.

Elon Musk und DOGE: Investor glaubt an vorübergehende Phase

Zuletzt sorgte vor allem das politische Engagement von Tesla-Chef Elon Musk für Unruhe unter Investoren. Christopher Tsai zeigt sich da jedoch gelassener - allerdings hoffe er, dass Musks Engagement beim sogenannten Department of Government Efficiency (DOGE) nur von kurzer Dauer sein werde, wie er gegenüber "MarketWatch" sagte. Die Geschichte lege jedoch nahe, dass dies der Fall sein werde, so der Investor weiter. Er zog dabei Parallelen zur Zeit nach der Twitter-Übernahme, als viele Investoren befürchteten, Musk verliere den Fokus auf Tesla, was jedoch nicht eingetreten sei. "Er ist reingegangen und hat versucht, Twitter wieder auf Kurs zu bringen", habe sich dann jedoch wieder deutlich zurückgezogen, so Tsai gegenüber der Nachrichtenseite. "Man erkennt deutlich ein Muster: Einsteigen, dann Aussteigen und weiterziehen".

Experte sieht glänzende Zukunftsaussichten für Tesla - auch dank Elon Musk

Tsai unterscheidet jedoch zwischen Musks Rolle bei DOGE und seinem generellen politischen Engagement. So könnte sich Musks enge Beziehung zu Donald Trump laut dem Tsai Capital-CIO für Tesla als vorteilhaft erweisen. "Elons Beteiligung an der Regierung ermöglicht es ihm, die Politik zu gestalten", sagte Tsai gegenüber "Business Insider". Während er "keinen Nutzen für Tesla als Unternehmen aufgrund [der] Beteiligung an DOGE" sehe, sei Musks Verbindung zur US-Regierung jedoch ein "bedeutend positives Ereignis" für den Autokonzern mit der Chance, die US-Politik zu Gunsten von Tesla zu beeinflussen, zum Beispiel im Bereich des autonomen Fahrens, erklärte der Investor. Laut Tsai gebe es zwar einen "gewissen Zusammenhang zwischen [Musks] Engagement bei DOGE und den jüngsten Protesten", jedoch glaubt der Experte, dass die "negative Marktstimmung irgendwann verschwinden" werde.

Um die Geschäftsentwicklung des E-Autobauers macht sich der Investor jedenfalls keine Sorgen. "Wir konzentrieren uns auf die Fundamentaldaten und glauben, dass Teslas Umsatz und Gewinn in den kommenden Jahren weiter deutlich wachsen werden", sagte Tsai gegenüber "Business Insider". Der Markt für E-Autos sei so gross, dass er Raum für mehrere Unternehmen biete, weshalb ihm die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Hersteller wie BYD keine Sorgen mache, so der Investor. Ausserdem sei Tesla diesen Konkurrenten seiner Meinung nach qualitativ überlegen. Die aktuell schwachen Verkaufszahlen von Tesla führt Tsai ausserdem laut "Business Insider" darauf zurück, dass viele Käufer auf das überarbeitete Model Y gewartet hätten, das erst seit Kurzem in Europa und den USA bestellt werden kann. Er spricht daher nur von "einem vorübergehenden Rückgang der Verkäufe".

Investor spricht Elon Musk das Vertrauen aus

Elon Musk geniesst somit weiterhin das Vertrauen von Christopher Tsai, weshalb sein Investmentunternehmen der Tesla-Aktie trotz der jüngsten Schwierigkeiten auch treu bleiben werde. "Elon hat im Laufe der Zeit einen enormen Wert für seine Aktionäre geschaffen und wir unterstützen Elon sehr als CEO von Tesla", so der Investmentexperte gegenüber "MarketWatch".

Redaktion finanzen.ch