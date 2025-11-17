Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.11.2025 08:00:42

Transaction in Own Shares

Draper Esprit
4.60 EUR -1.71%
Kaufen Verkaufen

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

17-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 14 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

422.40p

 

Lowest price paid per share:

413.80p

 

Volume weighted average price paid:

417.9139p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 11,969,313 and the total number of voting rights in the Company is 177,077,137.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 14/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 417.9139

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

                                                    334

418.00

 08:01:45

00030318017TRDU0

XLON

                                                    319

418.00

 08:01:45

00030318016TRDU0

XLON

                                                    624

413.80

 08:02:48

00030318019TRDU0

XLON

                                                      48

415.80

 08:27:26

00030318209TRDU0

XLON

                                                    114

416.00

 08:27:39

00030318210TRDU0

XLON

                                                1,198

417.60

 08:31:42

00030318262TRDU0

XLON

                                                      30

416.20

 08:37:29

00030318310TRDU0

XLON

                                                    330

416.20

 08:37:29

00030318311TRDU0

XLON

                                                    811

416.20

 08:37:29

00030318312TRDU0

XLON

                                                    592

416.00

 09:00:27

00030318343TRDU0

XLON

                                                      27

416.00

 09:00:27

00030318344TRDU0

XLON

                                                    645

415.80

 09:00:27

00030318345TRDU0

XLON

                                                    595

416.00

 09:00:27

00030318346TRDU0

XLON

                                                    583

415.80

 09:05:42

00030318353TRDU0

XLON

                                                    504

416.80

 09:21:46

00030318371TRDU0

XLON

                                                    542

417.80

 09:28:22

00030318375TRDU0

XLON

                                                    579

417.40

 09:28:22

00030318376TRDU0

XLON

                                                1,257

419.80

 09:45:53

00030318402TRDU0

XLON

                                                        8

419.60

 09:54:54

00030318423TRDU0

XLON

                                                    576

419.60

 09:54:54

00030318424TRDU0

XLON

                                                    569

419.40

 09:54:55

00030318425TRDU0

XLON

                                                      35

418.20

 10:04:42

00030318470TRDU0

XLON

                                                    554

418.20

 10:04:42

00030318471TRDU0

XLON

                                                    628

419.40

 10:21:22

00030318513TRDU0

XLON

                                                    163

419.00

 10:27:45

00030318527TRDU0

XLON

                                                    377

419.00

 10:27:45

00030318528TRDU0

XLON

                                                    313

418.80

 10:27:45

00030318529TRDU0

XLON

                                                    236

418.80

 10:27:45

00030318530TRDU0

XLON

                                                    600

418.60

 10:45:43

00030318595TRDU0

XLON

                                                    349

418.40

 10:54:33

00030318634TRDU0

XLON

                                                    218

418.40

 10:54:33

00030318635TRDU0

XLON

                                                    806

418.40

 11:00:21

00030318670TRDU0

XLON

                                                    427

418.40

 11:00:21

00030318671TRDU0

XLON

                                                    273

416.20

 11:12:46

00030318725TRDU0

XLON

                                                    361

416.20

 11:12:55

00030318745TRDU0

XLON

                                                    229

417.80

 11:36:25

00030318811TRDU0

XLON

                                                    326

417.80

 11:36:25

00030318812TRDU0

XLON

                                                    793

417.60

 11:40:19

00030318814TRDU0

XLON

                                                    540

416.60

 11:42:34

00030318817TRDU0

XLON

                                                    555

416.20

 12:01:22

00030318862TRDU0

XLON

                                                    483

415.80

 12:01:23

00030318866TRDU0

XLON

                                                      70

415.80

 12:01:23

00030318867TRDU0

XLON

                                                    124

415.80

 12:01:23

00030318868TRDU0

XLON

                                                    427

415.80

 12:01:23

00030318869TRDU0

XLON

                                                    123

415.80

 12:27:06

00030318926TRDU0

XLON

                                                1,272

415.80

 12:27:06

00030318927TRDU0

XLON

                                                    242

415.60

 12:43:42

00030318965TRDU0

XLON

                                                    393

415.60

 12:43:42

00030318966TRDU0

XLON

                                                    593

415.40

 12:43:42

00030318967TRDU0

XLON

                                                      33

415.40

 12:43:42

00030318968TRDU0

XLON

                                                    123

414.60

 13:03:24

00030319009TRDU0

XLON

                                                    948

414.60

 13:03:34

00030319011TRDU0

XLON

                                                    308

414.60

 13:03:34

00030319012TRDU0

XLON

                                                    285

414.60

 13:03:34

00030319013TRDU0

XLON

                                                    603

414.60

 13:25:14

00030319084TRDU0

XLON

                                                1,106

414.20

 13:29:50

00030319098TRDU0

XLON

                                                      28

414.20

 13:29:50

00030319099TRDU0

XLON

                                                    452

414.40

 13:31:36

00030319119TRDU0

XLON

                                                      52

414.40

 13:31:36

00030319120TRDU0

XLON

                                                1,232

415.40

 13:46:19

00030319211TRDU0

XLON

                                                    641

415.20

 13:46:19

00030319212TRDU0

XLON

                                                    614

415.20

 14:01:32

00030319277TRDU0

XLON

                                                    600

415.00

 14:01:32

00030319278TRDU0

XLON

                                                      27

415.00

 14:01:32

00030319279TRDU0

XLON

                                                    194

415.60

 14:09:02

00030319314TRDU0

XLON

                                                    390

415.60

 14:09:02

00030319315TRDU0

XLON

                                                1,324

416.40

 14:23:48

00030319404TRDU0

XLON

                                                      30

416.20

 14:25:26

00030319420TRDU0

XLON

                                                    514

416.20

 14:25:26

00030319421TRDU0

XLON

                                                    541

418.00

 14:38:17

00030319496TRDU0

XLON

                                                1,384

418.00

 14:38:17

00030319497TRDU0

XLON

                                                    219

418.60

 14:45:43

00030319563TRDU0

XLON

                                                1,042

418.60

 14:45:43

00030319564TRDU0

XLON

                                                    629

418.80

 14:54:11

00030319634TRDU0

XLON

                                                    600

419.20

 15:00:42

00030319689TRDU0

XLON

                                                    552

419.20

 15:00:42

00030319690TRDU0

XLON

                                                    615

418.40

 15:07:30

00030319740TRDU0

XLON

                                                    313

418.40

 15:07:30

00030319741TRDU0

XLON

                                                    238

418.40

 15:07:30

00030319742TRDU0

XLON

                                                    610

418.60

 15:13:13

00030319784TRDU0

XLON

                                                    540

419.20

 15:19:25

00030319832TRDU0

XLON

                                                    558

418.80

 15:19:25

00030319833TRDU0

XLON

                                                    468

417.80

 15:25:52

00030319876TRDU0

XLON

                                                    208

417.80

 15:25:52

00030319877TRDU0

XLON

                                                    579

419.20

 15:31:00

00030319894TRDU0

XLON

                                                    658

421.20

 15:41:08

00030319964TRDU0

XLON

                                                    668

420.60

 15:41:18

00030319966TRDU0

XLON

                                                    182

422.00

 15:48:31

00030320167TRDU0

XLON

                                                    489

422.00

 15:48:31

00030320168TRDU0

XLON

                                                    457

421.60

 15:48:31

00030320169TRDU0

XLON

                                                    232

421.60

 15:48:31

00030320170TRDU0

XLON

                                                    498

422.00

 15:54:25

00030320241TRDU0

XLON

                                                      91

422.00

 15:54:25

00030320242TRDU0

XLON

                                                      31

422.00

 16:00:53

00030320298TRDU0

XLON

                                                    521

422.00

 16:00:53

00030320299TRDU0

XLON

                                                    605

421.60

 16:00:53

00030320300TRDU0

XLON

                                                    207

421.00

 16:07:05

00030320413TRDU0

XLON

                                                    370

421.00

 16:07:05

00030320414TRDU0

XLON

                                                    593

420.80

 16:07:05

00030320415TRDU0

XLON

                                                    207

421.60

 16:17:54

00030320760TRDU0

XLON

                                                    194

421.60

 16:17:54

00030320761TRDU0

XLON

                                                    142

421.60

 16:17:54

00030320762TRDU0

XLON

                                                    170

421.60

 16:20:10

00030320829TRDU0

XLON

                                                    438

421.20

 16:20:10

00030320830TRDU0

XLON

                                                    762

421.20

 16:20:10

00030320831TRDU0

XLON

                                                    611

422.40

 16:25:56

00030321174TRDU0

XLON

                                                    192

422.40

 16:26:27

00030321184TRDU0

XLON

                                                      63

422.40

 16:26:27

00030321185TRDU0

XLON

                                                    645

422.20

 16:27:14

00030321216TRDU0

XLON

                                                      82

421.60

 16:28:25

00030321239TRDU0

XLON

                                                    497

421.60

 16:28:55

00030321245TRDU0

XLON

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 408353
EQS News ID: 2230424

 
End of Announcement EQS News Service