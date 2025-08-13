Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 08:00:06

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

13-Aug-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 12 August 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

369.80p

 

Lowest price paid per share:

358.20p

 

Volume weighted average price paid:

367.1479p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 9,412,165 and the total number of voting rights in the Company is 179,634,285.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 12/08/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 367.1479

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

 1,156

368.80

 08:02:51

00030071630TRDU0

XLON

 248

368.20

 08:13:12

00030071704TRDU0

XLON

 350

368.20

 08:13:12

00030071703TRDU0

XLON

 738

367.40

 08:30:14

00030071798TRDU0

XLON

 677

367.20

 08:30:14

00030071799TRDU0

XLON

 1,056

366.60

 08:56:54

00030071899TRDU0

XLON

 526

366.60

 08:56:54

00030071898TRDU0

XLON

 593

366.60

 08:56:54

00030071897TRDU0

XLON

 569

366.00

 09:01:38

00030071948TRDU0

XLON

 949

366.20

 09:18:02

00030072025TRDU0

XLON

 104

366.20

 09:18:02

00030072024TRDU0

XLON

 578

365.40

 09:24:35

00030072062TRDU0

XLON

 20

365.40

 09:42:22

00030072155TRDU0

XLON

 513

365.40

 09:42:22

00030072156TRDU0

XLON

 20

365.00

 09:47:17

00030072167TRDU0

XLON

 222

365.00

 09:47:17

00030072166TRDU0

XLON

 945

365.00

 09:47:17

00030072168TRDU0

XLON

 534

364.20

 10:02:09

00030072191TRDU0

XLON

 1,032

364.20

 10:02:09

00030072190TRDU0

XLON

 512

364.20

 10:14:54

00030072220TRDU0

XLON

 515

364.40

 10:14:54

00030072219TRDU0

XLON

 67

363.00

 10:50:22

00030072279TRDU0

XLON

 1,026

363.00

 10:50:22

00030072278TRDU0

XLON

 956

363.00

 10:50:22

00030072277TRDU0

XLON

 510

363.00

 10:50:22

00030072276TRDU0

XLON

 20

363.00

 10:50:22

00030072275TRDU0

XLON

 581

360.20

 11:00:09

00030072311TRDU0

XLON

 568

358.20

 11:12:10

00030072351TRDU0

XLON

 530

360.60

 11:35:38

00030072478TRDU0

XLON

 101

361.40

 11:41:43

00030072486TRDU0

XLON

 444

361.40

 11:41:43

00030072485TRDU0

XLON

 552

362.20

 11:49:44

00030072520TRDU0

XLON

 20

362.60

 11:58:06

00030072563TRDU0

XLON

 20

362.60

 11:58:06

00030072569TRDU0

XLON

 39

362.60

 11:58:06

00030072568TRDU0

XLON

 14

362.60

 11:58:06

00030072567TRDU0

XLON

 3

362.60

 11:58:06

00030072566TRDU0

XLON

 5

362.60

 11:58:06

00030072565TRDU0

XLON

 86

362.60

 11:58:06

00030072564TRDU0

XLON

 1,065

365.20

 12:00:31

00030072589TRDU0

XLON

 586

367.40

 12:14:44

00030072664TRDU0

XLON

 632

367.80

 12:14:44

00030072663TRDU0

XLON

 564

368.00

 12:20:02

00030072686TRDU0

XLON

 518

367.80

 12:45:32

00030072808TRDU0

XLON

 606

367.80

 12:45:32

00030072807TRDU0

XLON

 518

368.00

 12:45:32

00030072806TRDU0

XLON

 567

368.00

 12:45:32

00030072805TRDU0

XLON

 569

367.40

 12:59:42

00030072890TRDU0

XLON

 517

367.40

 13:06:06

00030072921TRDU0

XLON

 106

368.20

 13:23:56

00030073031TRDU0

XLON

 91

368.20

 13:23:56

00030073030TRDU0

XLON

 581

368.20

 13:26:29

00030073038TRDU0

XLON

 1,102

368.40

 13:26:41

00030073039TRDU0

XLON

 126

369.60

 13:41:10

00030073103TRDU0

XLON

 20

369.60

 13:44:57

00030073146TRDU0

XLON

 1,587

369.60

 13:55:13

00030073190TRDU0

XLON

 1,025

369.60

 13:55:13

00030073189TRDU0

XLON

 518

369.60

 13:55:13

00030073188TRDU0

XLON

 9

368.80

 14:16:32

00030073237TRDU0

XLON

 4

368.80

 14:18:32

00030073247TRDU0

XLON

 32

368.80

 14:18:32

00030073246TRDU0

XLON

 451

368.80

 14:18:32

00030073245TRDU0

XLON

 28

368.80

 14:18:32

00030073244TRDU0

XLON

 509

368.60

 14:18:32

00030073249TRDU0

XLON

 512

368.60

 14:18:32

00030073248TRDU0

XLON

 182

368.40

 14:18:35

00030073251TRDU0

XLON

 335

368.40

 14:18:35

00030073250TRDU0

XLON

 143

369.60

 14:34:34

00030073347TRDU0

XLON

 570

369.60

 14:36:22

00030073357TRDU0

XLON

 374

369.60

 14:36:22

00030073356TRDU0

XLON

 587

369.60

 14:36:22

00030073355TRDU0

XLON

 531

369.80

 14:39:05

00030073365TRDU0

XLON

 578

369.20

 14:42:04

00030073475TRDU0

XLON

 553

368.80

 14:44:38

00030073491TRDU0

XLON

 25

368.80

 14:44:38

00030073492TRDU0

XLON

 432

368.00

 14:50:01

00030073526TRDU0

XLON

 389

367.40

 14:53:48

00030073558TRDU0

XLON

 184

367.40

 14:53:49

00030073559TRDU0

XLON

 528

368.00

 15:03:03

00030073601TRDU0

XLON

 1,211

367.60

 15:03:41

00030073603TRDU0

XLON

 562

367.20

 15:03:41

00030073604TRDU0

XLON

 586

366.60

 15:18:52

00030073683TRDU0

XLON

 580

367.40

 15:26:52

00030073729TRDU0

XLON

 491

367.40

 15:27:21

00030073746TRDU0

XLON

 21

367.40

 15:27:21

00030073747TRDU0

XLON

 531

367.60

 15:32:45

00030074266TRDU0

XLON

 550

367.60

 15:32:45

00030074265TRDU0

XLON

 550

367.60

 15:32:45

00030074264TRDU0

XLON

 596

368.80

 15:43:45

00030074364TRDU0

XLON

 175

368.20

 15:43:47

00030074365TRDU0

XLON

 846

368.20

 15:43:47

00030074366TRDU0

XLON

 84

369.20

 15:55:16

00030074444TRDU0

XLON

 528

369.20

 15:55:27

00030074445TRDU0

XLON

 133

369.00

 15:59:12

00030074469TRDU0

XLON

 200

369.00

 15:59:12

00030074468TRDU0

XLON

 243

369.00

 15:59:12

00030074467TRDU0

XLON

 529

369.00

 16:03:09

00030074489TRDU0

XLON

 518

369.40

 16:07:20

00030074557TRDU0

XLON

 147

369.20

 16:09:44

00030074564TRDU0

XLON

 911

369.20

 16:09:44

00030074563TRDU0

XLON

 542

369.40

 16:09:44

00030074562TRDU0

XLON

 272

368.80

 16:15:44

00030074637TRDU0

XLON

 12

369.40

 16:20:03

00030074726TRDU0

XLON

 1,822

369.40

 16:20:03

00030074729TRDU0

XLON

 515

369.40

 16:20:03

00030074728TRDU0

XLON

 12

369.40

 16:20:03

00030074727TRDU0

XLON

 608

369.20

 16:20:05

00030074730TRDU0

XLON

 572

369.20

 16:25:30

00030074774TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Jane Glover

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 398661
EQS News ID: 2183026

 
End of Announcement EQS News Service