Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büsst am Abend ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 1,70 USD. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,73 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8'481'428 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 1,88 USD. Mit einem Zuwachs von 10,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 79,29 Prozent wieder erreichen.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224.53 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229.88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray nach Höhenflug: Aktie verliert trotz Trump-Aussagen an Schwung

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese von Regulierungsänderungsplänen beflügelt

Tilray-Aktie tiefrot: Tilray macht mehr Verlust als erwartet