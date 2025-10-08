Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.10.2025 20:27:13

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büsst am Abend ein

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 1,70 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 1,70 USD. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,73 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 8'481'428 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 1,88 USD. Mit einem Zuwachs von 10,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 79,29 Prozent wieder erreichen.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224.53 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229.88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Jarretera / Shutterstock.com

