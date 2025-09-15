|
Tessiner Kantonalbank ernennt Marco Galli zum Chefjuristen
Bellinzona (awp) - Die Tessiner Kantonalbank (Banca dello Stato del Cantone Ticino) hat den Rechtsanwalt Marco Galli als Chefjurist in die Generaldirektion berufen. Er übernimmt laut einer Mitteilung vom Montag den neu geschaffenen Bereich "Recht und Compliance".
Damit will die Bank die Corporate Governance des Instituts stärken, wie das Geldhaus mitteilte. Galli begann den Angaben nach seine berufliche Laufbahn bei der UBS in Zürich in der Compliance- und Rechtsabteilung. Seit 2015 war er in der Anwaltskanzlei Walder Wyss in Lugano tätig.
