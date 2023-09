Tesla-Event: Tesla Cybertruck Delivery Event-Tickets über Empfehlungsprogramm erhältlich

• Cybertruck Delivery Event-Tickets über Punkte durch Empfehlungsprogramm erhältlich• 30'000 Punkte benötigt für die Einladung• Begrenzte Teilnehmerzahl

Das Empfehlungsprogramm und die Anforderungen

Elon Musk , CEO von Tesla, hat sich in letzter Zeit zurückhaltend geäussert, wenn es um den genauen Zeitpunkt für die Auslieferung des Cybertrucks ging. Obwohl Testmodelle des Cybertrucks immer wieder auf öffentlichen Strassen gesichtet wurden, hat Musk bei verschiedenen Gelegenheiten die Herausforderungen betont, die die Produktion dieses Fahrzeugs mit sich bringt, das berichtet Teslamag. Anfangs war das Ziel, die ersten Auslieferungen im September durchzuführen, doch dieses Datum wurde bereits mehrmals verschoben, wie das Portal berichtet. In einer Pressekonferenz sprach Musk von "später im Jahr" als neuem, wenn auch vagen, Ziel. Während die tatsächliche Auslieferung des Cybertrucks somit noch in den Sternen steht, wird Tesla die Tickets für das Cybertruck Delivery Event anhand der gesammelten Punkte aus dem Empfehlungsprogramm verteilen. So verschickte Tesla am 23. August eine E-Mail an seine Kunden, um sie über die Einladung zum Cybertruck-Event zu informieren. Die E-Mail wurde rasch in verschiedenen sozialen Netzwerken wie Reddit und X, ehemals Twitter, von Tesla-Besitzern geteilt.

BREAKING: Tesla has launched a new Cybertruck delivery event invite referral program award!



You can go to the Cybertruck delivery event in Austin if you complete three referrals, which will earn you enough credits to redeem for an invite with a plus one. pic.twitter.com/g2YT4b1yAh - Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) August 24, 2023

Tesla-Besitzer können durch das Empfehlungsprogramm Punkte sammeln, indem sie andere dazu bringen, ein Tesla-Fahrzeug oder ein Tesla-Energieprodukt zu kaufen. Diese Punkte können dann gegen verschiedene Prämien eingetauscht werden. Zum Beispiel bringt der Kauf eines Tesla Model S oder X durch einen geworbenen Kontakt 20.000 Punkte, während der Kauf eines Model 3 oder Y 10.000 Punkte wert ist, wie CleanTechnica in einem Online-Beitrag berichtet. Das Unternehmen hat spezifische Voraussetzungen für die Erlangung einer Einladung zum Cybertruck Delivery Event festgelegt. Dazu gehört das Sammeln von 30.000 Punkten im Rahmen des Tesla Empfehlungsprogramms, die durch die Tesla Mobile App eingesehen werden können, so CleanTechnica weiter. Die Cybertruck-Event-Tickets sind mit 30.000 Punkten die teuerste Option im derzeitigen Katalog des Programms. Diese Punktzahl entspricht einem Wert von rund 2.500 US-Dollar, wie Teslamag berichtet. Weitere Produkte sind beispielsweise das sogenannte "Giga-Bier", welches es nur in Europa gibt und 1.500 Punkte kostet. Drei Flaschen würden andernfalls 89 Euro kosten, so Teslamag weiter.

Das Auswahlverfahren und spezifische Regelungen

Da der Veranstaltungsort, Giga Texas, nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern fassen kann, gibt es einige Einschränkungen und Bedingungen, die man berücksichtigen muss, wobei die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben werden, wie Teslamag berichtet. Dieses Auswahlverfahren hatte jedoch bereits bei der Cyber Rodeo-Veranstaltung im letzten Jahr dazu geführt, dass einige Fans leer ausgingen und keinen Zutritt zum Veranstaltungsort erhielten.

Es ist jedoch diesmal gestattet, dass jede eingeladene Person die Möglichkeit hat, eine zusätzliche Person mitzubringen, was im Jargon als "+1" bezeichnet wird. Eine gesonderte Einladungspolitik gilt für prominente Journalisten, Investoren und Influencer, die separat zu dieser Veranstaltung eingeladen werden, so Teslamag. Diese Gruppe ist also von dem Wettbewerb um Tickets durch Empfehlungspunkte ausgenommen. Weitere Regeln und Richtlinien für die Veranstaltung sind, dass jeder Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt sein muss und dass alle Teilnehmer Sicherheitsüberprüfungen unterzogen werden.

Technische Details zum Cybertruck

Der Tesla Cybertruck wird in einer Vielzahl von Varianten auf den Markt kommen, die sich vor allem in Bezug auf Leistung und Ausstattung unterscheiden. Bei der Einmotor-Version kann man eine Anhängelast von 3,4 Tonnen und eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (mph) in 6,5 Sekunden erwarten, wie das Magazin auto motor und sport in einem Online-Beitrag berichtet. Im Vergleich dazu bietet die Zweimotor-Version eine höhere Anhängelast von 4,5 Tonnen und kann in nur 4,5 Sekunden von 0 auf 60 mph beschleunigen. Für diejenigen, die nach noch mehr Leistung suchen, gibt es auch Drei- oder Viermotor-Versionen mit einer Anhängelast von 6,3 Tonnen und einer Beschleunigung von 0 auf 60 mph in nur 2,9 Sekunden, heisst es in dem Beitrag weiter.

In puncto Reichweite setzt der Cybertruck folgende Massstäbe: Je nach gewählter Variante kann der Elektro-Pick-up zwischen 402, 483 oder sogar bis zu 805 Kilometern fahren. Die Karosserie ist aus einem gehärteten Edelstahl gefertigt, der sogar schusssicher sein soll. Dieses Material wurde bisher hauptsächlich beim DeLorean DMC-12 verwendet, einem Auto, das zwar für sein futuristisches Design bekannt ist, aber kommerziell nicht erfolgreich war, so auto motor und sport weiter.

Im Inneren des Cybertrucks finden bis zu fünf Personen Platz. Der Innenraum ist hell und luftig, dank einer grossen Frontscheibe, die viel Tageslicht hereinlässt, wie auto motor und sport berichtet. Tesla hat sich für ein Yoke-Design-Lenkrad entschieden, bietet aber auch die Option eines traditionellen Lenkrads an. Die Innenausstattung ist minimalistisch und funktional, mit einem zentralen Display, das die meisten Funktionen des Fahrzeugs steuert.

Für Offroad-Aktivitäten ist der Cybertruck ebenfalls gut gerüstet. So ist das Fahrzeug mit einer einstellbaren Bodenfreiheit von bis zu 41 Zentimetern und einem speziellen "Crab Mode" ausgestattet, wobei letzteres diagonales Fahren ermöglicht. Darüber hinaus verfügt der Cybertruck über ein 48-Volt-Bordnetz für eine effizientere Stromversorgung, wie auto motor und sport abschliessend berichtet.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch