Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’224 0.4%  SPI 20’041 0.4%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’627 -0.2%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 6’232 0.2%  Gold 4’014 -1.9%  Bitcoin 48’752 1.0%  Dollar 0.8074 -0.3%  Öl 72.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998SpaceX156888148Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX sichert sich Platz im Tech-Index NASDAQ 100 - Aktie höher
Comcast kündigt eigenständigen Börsengang von NBCUniversal an - Aktie legt deutlich zu
Tesla-Aktie mit Kursplus: Warum ein Experte jetzt optimistischer wird - BYD lauert
Strategy-Aktie im Aufwind: Unternehmen öffnet sich für den Verkauf von Bitcoin
Quantencomputer als Bitcoin-Killer? Coinbase warnt vor Milliardenrisiko
Suche...
eToro entdecken

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Auslieferungszahlen 29.06.2026 22:05:00

Tesla-Aktie mit Kursplus: Warum ein Experte jetzt optimistischer wird - BYD lauert

Tesla-Aktie mit Kursplus: Warum ein Experte jetzt optimistischer wird - BYD lauert

Teslas Auslieferungszahlen werden mit Spannung erwartet. Glaubt man Analysten, könnten Anleger auf eine durchaus positive Überraschung hoffen.

Tesla
308.06 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen
• Morgan Stanley hebt die Tesla-Auslieferungsschätzung für das zweite Quartal an
• Treiber sind bessere Verkaufstrends in Europa und China
• Das Kursziel bleibt unverändert bei 415 US-Dollar

Morgan Stanley blickt zuversichtlicher auf das Fahrzeuggeschäft von Tesla. In einer Studie hob die US-Bank ihre Auslieferungsschätzung für das zweite Quartal auf rund 413'000 Fahrzeuge an, nach zuvor etwa 373'000. Damit liegt das Haus über dem Marktkonsens von rund 401'000 Einheiten. Den Ausschlag gaben bessere Verkaufstrends in Europa und China, die das Analystenteam aus den Registrierungs- und Absatzdaten für April und Mai ableitet. Für Anleger verschiebt sich die Frage damit weg von der Nachfrageschwäche des Jahres 2025, hin zur Tragfähigkeit der Erholung.

Europa und China ziehen an, die USA bremsen

Den grössten Beitrag zur Anhebung liefert Europa. Dort lagen die Neuzulassungen den Angaben zufolge deutlich über dem Vorjahresniveau, der April brachte einen weiteren Erholungsmonat nach einem schwachen Jahr 2025. In China gewann der Absatz im Mai an Tempo und legte sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vormonat zu. Damit endete eine zweimonatige Phase rückläufiger Jahreswerte, was auf eine Stabilisierung der Nachfrage hindeutet. Schwächer blieb dagegen der US-Markt, wo die Verkäufe bis in den Mai unter dem Vorjahr lagen. In der Summe deuteten die regionalen Daten dennoch auf mehr Auslieferungen hin, als die Bank zuvor angesetzt hatte.

Kursziel bleibt, Skepsis beim Speichergeschäft

Am Kursziel von 415 US-Dollar hielt Morgan Stanley fest. Beim Energiespeichergeschäft bleiben die Analysten vorsichtiger als der Gesamtmarkt: Für das zweite Quartal rechnet man mit Installationen von 11,8 Gigawattstunden, deutlich unter der Konsensschätzung von rund 14,3 Gigawattstunden. Dahinter steht eine zurückhaltende Sicht auf den Projektzeitplan nach Verzögerungen zu Jahresbeginn. Für die zweite Jahreshälfte erwartet die Bank eine Beschleunigung und für das Gesamtjahr rund 55 Gigawattstunden, was weitgehend dem Konsens entspricht. Die höhere Auslieferungsprognose hob zugleich die Ergebnisschätzungen: Das bereinigte EBITDA des zweiten Quartals sieht das Haus elf Prozent höher, die Jahreswerte für Umsatz und Gewinn hob es moderat an.

Im NASDAQ-Handel am Montag stieg die Tesla-Aktie um 8,46 Prozent auf 411,84 US-Dollar.

BYD bleibt der Massstab im Wettbewerb

Die Erholung in Europa und China fällt in eine Phase, in der BYD genau dort angreift. Der chinesische Hersteller hat zuletzt acht neue Modelle für den europäischen Markt angekündigt und baut sein Vertriebsnetz über lokale Partner aus.

In Hongkong gewann die BYD-Aktie am Montag 1,10 Prozent auf 73,45 Hongkong-Dollar, allerdings hat der Titel seit Januar auch bereits mehr als 22 Prozent an Wert verloren. Für Tesla heisst das: Die besseren Absatzdaten entstehen nicht in einem leeren Markt, sondern gegen einen Wettbewerber, der in beiden Wachstumsregionen Tempo macht und über die eigene Batteriefertigung beim Preis Spielraum hat.

Anleger warten nun gespannt auf die offiziellen Auslieferungszahlen für das zweite Quartal, die Tesla üblicherweise wenige Tage nach Quartalsende meldet. Erst sie zeigen, ob die Schätzung von Morgan Stanley zu optimistisch war oder ob Europa und China die US-Schwäche tatsächlich überkompensieren.


Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4776 19.03.2027 154717489
Long 12.3667 18.12.2026 151821833
Long 321.5354 18.09.2026 151636739
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3076 18.12.2026 155497509
Short 12.3667 19.03.2027 154312956
Short 160.7677 18.09.2026 155498024
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4776 7.36 155497090
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6987 7.81 157049108
Short 11.4834 1.83 157879337
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -63.26 131592446
Long 10 -47.81 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Sandoz-Aktie steigt: Wichtiger Schritt mit GLP-1-Nachahmern in den USA

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!