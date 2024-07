Tesla Aktie News: Tesla bricht am Nachmittag nach oben aus

Das Papier von Tesla legte um 04:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,2 Prozent auf 263,68 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 20'462 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 263,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'123'553 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 11,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 138,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 23.04.2024 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -8,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21.30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Tesla die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch