|
04.09.2025 18:45:36
Temenos-CEO Jean-Pierre Brulard tritt per sofort zurück
Genf (awp) - Der Chef des Bankensoftware-Spezialisten Temenos, Jean-Pierre Brulard, tritt per sofort von seiner Funktion als CEO zurück. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Finanzchef Takis Spiliopoulos interimistisch die Leitung.
Zu den Beweggründen Brulards machte Temenos in einer am Donnerstagabend verschickten Medienmitteilung keine Angaben. Er hatte die operative Leitung bei den Genfern gerade erst am 1. Mai 2024 übernommen. Er hatte nach turbulenten Zeiten mit Aufräumarbeiten begonnen.
Temenos bestätigte zudem die im Juli angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Ziele für 2028. Für die Suche nach einem neuen CEO hat der Verwaltungsrat eine externe Personalberatung mandatiert.
ra/to
Nachrichten zu Temenos AG
|
18:45
|Temenos-CEO Jean-Pierre Brulard tritt per sofort zurück (AWP)
|
17:58
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
16:29
|Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Temenos Aktie News: Temenos reagiert am Donnerstagmittag positiv (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/