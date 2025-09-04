Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.09.2025 18:45:36

Temenos-CEO Jean-Pierre Brulard tritt per sofort zurück

Genf (awp) - Der Chef des Bankensoftware-Spezialisten Temenos, Jean-Pierre Brulard, tritt per sofort von seiner Funktion als CEO zurück. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Finanzchef Takis Spiliopoulos interimistisch die Leitung.

Zu den Beweggründen Brulards machte Temenos in einer am Donnerstagabend verschickten Medienmitteilung keine Angaben. Er hatte die operative Leitung bei den Genfern gerade erst am 1. Mai 2024 übernommen. Er hatte nach turbulenten Zeiten mit Aufräumarbeiten begonnen.

Temenos bestätigte zudem die im Juli angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sowie die Ziele für 2028. Für die Suche nach einem neuen CEO hat der Verwaltungsrat eine externe Personalberatung mandatiert.

ra/to

