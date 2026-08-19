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19.08.2026 12:48:25

Target Corp. Q2 Income Climbs

Target
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(RTTNews) - Target Corp. (TGT) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $1.877 billion, or $4.11 per share. This compares with $935 million, or $2.05 per share, last year.

Excluding items, Target Corp. reported adjusted earnings of $5.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.3% to $26.539 billion from $25.211 billion last year.

Target Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.877 Bln. vs. $935 Mln. last year. -EPS: $4.11 vs. $2.05 last year. -Revenue: $26.539 Bln vs. $25.211 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.90 To $ 10.90 Full year revenue guidance: 5 %

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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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