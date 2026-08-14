Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Target-Aktie: So viel Verlust hätte ein Target-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Target-Aktie Anlegern gebracht.
Target-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 261.54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Target-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.382 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Target-Papiers auf 155.51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59.46 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 59.46 USD entspricht einer negativen Performance von 40.54 Prozent.
Alle Target-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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