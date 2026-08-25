Aufschläge in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0.29 Prozent fester bei 7’675.34 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 61.334 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.346 Prozent höher bei 7’679.36 Punkten, nach 7’652.86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’686.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’674.87 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 7’411.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der S&P 500 mit 7’473.47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6’439.32 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.91 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 9.45 Prozent auf 152.02 USD), Super Micro Computer (+ 6.99 Prozent auf 37.63 USD), Marvell Technology (+ 6.94 Prozent auf 245.20 USD), Coherent (+ 4.90 Prozent auf 289.00 USD) und Dell Technologies (+ 4.67 Prozent auf 453.44 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Albemarle (-4.89 Prozent auf 134.59 USD), Target (-4.27 Prozent auf 162.63 USD), Deckers Outdoor (-4.09 Prozent auf 88.31 USD), Nike (-3.51 Prozent auf 39.32 USD) und VF (-3.39 Prozent auf 13.83 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3’639’696 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.459 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch