Target Aktie News: Target am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die Target-Aktie in der New York-Sitzung um 4,4 Prozent auf 162,45 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Target-Aktie bis auf 161,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,90 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 278'590 Target-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,73 USD) erklomm das Papier am 24.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Derzeit notiert die Target-Aktie damit 94,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Target-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,54 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Target gewährte am 19.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Target 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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