S&P 500-Papier Target-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Target von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 07.08.2023 wurden Target-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Target-Anteile an diesem Tag 131.94 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Target-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75.792 Target-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’147.49 USD, da sich der Wert eines Target-Papiers am 06.08.2026 auf 147.08 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 11.47 Prozent.

Der Börsenwert von Target belief sich jüngst auf 67.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch