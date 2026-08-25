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25.08.2026 10:06:37
Barry Callebaut-Aktie in Rot: Thomas Gaengler wird neuer COO
Der Schokoladenkonzern Barry Callebaut hat Thomas Gaengler per September zum Chief Operating Officer ernannt.
Gaengler kommt den Angaben zufolge von Mondelez zu Barry Callebaut und bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Lieferkette, Beschaffung und Betrieb mit. In den letzten vier Jahren habe er als Global Chief Procurement Officer den Einkauf bei Mondelez geleitet.
Die Barry Callebaut-Aktie notiert via SIX zeitweise 1,21 Prozent tiefer bei 1'142 Franken.
sta/rw
Zürich (awp)
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