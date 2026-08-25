Barry Callebaut-Aktie in Rot: Thomas Gaengler wird neuer COO

Er tritt die Nachfolge von Clemens Woehrle an, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Gaengler kommt den Angaben zufolge von Mondelez zu Barry Callebaut und bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Lieferkette, Beschaffung und Betrieb mit. In den letzten vier Jahren habe er als Global Chief Procurement Officer den Einkauf bei Mondelez geleitet.

Die Barry Callebaut-Aktie notiert via SIX zeitweise 1,21 Prozent tiefer bei 1'142 Franken.

sta/rw

Zürich (awp)