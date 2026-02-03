Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.02.2026 20:27:13

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Dienstagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 330,81 USD nach.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
262.28 CHF 2.35%
Kaufen Verkaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 330,81 USD abwärts. In der Spitze büsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 330,02 USD ein. Bei 345,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'248'705 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (351,30 USD) erklomm das Papier am 16.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 134,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,41 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,92 USD belaufen. Am 15.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33.70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 16.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 14,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com

