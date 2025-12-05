|
05.12.2025 15:28:43
TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. Dezember bis Montag, 8. Dezember (vorläufige Fassung)
Montag, 8. Dezember
*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q
07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und
Geschäftsbericht (09:30 BI-PK)
07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz)
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember
*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu
"The transformation of money: technological disruption and
the future of financial services"
*** - CN/Aussenhandel November
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
