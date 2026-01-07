|
07.01.2026 05:59:42
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Januar
===
07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 4Q
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
08:00 DE/Erwerbstätigkeit November
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 89
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +5.000 gg Vm
zuvor: +1.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +2,4% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +48.000 Stellen
zuvor: -32.000 Stellen
*** 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) November
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober
PROGNOSE: -1,2% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember
PROGNOSE: 52,2 Punkte
zuvor: 52,6 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:10 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede in Veranstaltung der
California Bankers Association
- RU/Börsenfeiertag: Russland
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- k.A. = keine Angaben
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 07, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesst mit Rekordschluss -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt legten am Dienstag zu. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.