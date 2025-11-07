|
07.11.2025 05:50:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. November
===
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q
06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten-/Pressekonferenz
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 DE/Handelsbilanz September
kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +17,2 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: -1,3% gg Vm
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q
*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Fed-Vize-Chairman Jefferson
*** 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Fireside Chat bei Bundesbank-Konferenz
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 53,6
*** 21:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zu "Stablecoins and Monetary Policy"
*** - CN/Handelsbilanz Oktober
PROGNOSE: +97,70 Mrd USD
zuvor: +90,45 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +2,8% gg Vj
zuvor: +8,3% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +7,4% gg Vj
- DE/Länderrating Deutschland, (Moody's)
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 23:51 ET (04:51 GMT)
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut im Blick: SMI und DAX letztlich schwächer -- US-Börsen gaben nach -- Märkte in Fernost legten kräftig zu
Am Donnerstag zeigte sich der heimische Aktienmarkt mit Abgaben, während der deutsche Leitindex in der tiefroten Zone verharrte. An der Wall Street wurden Verluste beobachtet. Unterdessen ging es an den asiatischen Aktienmärkten klar nach oben.