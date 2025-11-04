|
04.11.2025 05:57:40
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. November
===
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnise des geldpolitischen Rats
Cash Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 3,60%
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q
07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q
07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (9:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate
(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H
*** 08:40 BG/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz zu "On the
Doorstep of the Eurozone" (PK 10:45)
*** 11:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Anhörung im Finanzausschuss des Parlaments
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisung
mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 5 Mrd EUR
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q
*** 12:35 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Teilnahme an Diskussion über
Bankenaufsicht und Geldpolitik
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Gemeinsam sind wir stärker -
wie Europa für seine neue globale Rolle fit wird"
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q
- RU/Börsenfeiertag Russland
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2025 23:57 ET (04:57 GMT)
