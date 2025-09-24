Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe

Swiss Prime Site betritt erfolgreich den europäischen Bondmarkt und begibt erstmalig eine 6-jährige Anleihe über EUR 500 Millionen



24.09.2025 / 18:20 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Zug, 24. September 2025 Swiss Prime Site begibt erfolgreich erste Euro-Anleihe über EUR 500 Millionen

Zinssatz auch im Vergleich zu inländischen Finanzierungskosten sehr attraktiv

Anleihe mit enormem Interesse bei Anlegern und mehr als achtfach überzeichneten Orderbuch Swiss Prime Site hat mit ihrer ersten Euro-Anleiheemission erfolgreich EUR 500 Millionen aufgenommen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 6 Jahren und einen festen jährlichen Kupon von 3.125 %. Marcel Kucher, Chief Financial Officer und designierter CEO von Swiss Prime Site, kommentiert: «In einer Zeit, in der Schweizer Immobilien als sicherer Hafen gelten, sind wir stolz darauf, als erstes Schweizer Immobilienunternehmen Zugang zum europäischen Anleihemarkt zu erhalten. Diese erfolgreiche Platzierung diversifiziert unsere Finanzierungsquellen weiter und erhöht die finanzielle Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für Swiss Prime Site. Sie erweitert auch unsere Investorenbasis und unterstützt das Wachstum unseres hochwertigen Immobilienportfolios. Die starke Überzeichnung zeigt deutlich unseren ausgezeichneten Zugang zu einem der weltweit tiefsten und stabilsten Kapitalmärkte und das Vertrauen der Anleger in unser Portfolio und unsere Strategie.» Die Anleihe wurde, wie für Schweizer Emittenten auf dem europäischen Anleihemarkt üblich, über die Emissionsgesellschaft ELM B.V. begeben und von Swiss Prime Site AG garantiert. Die Anleihe wurde von Moody's mit A3 bewertet, was dem Emittenten-Rating des Unternehmens entspricht. Der Kupon von 3.125 % auf die EUR-Anleihe entspricht 0.87 % in CHF und damit in etwa dem für CHF Finanzierungen zu erwartendem Zinssatz. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Finanzierungskosten per Ende Juni 2025 liegt der CHF Zinssatz um rund 0.1 Prozentpunkte tiefer. Entsprechend spiegelt die EUR Anleihe Swiss Prime Site’s fortlaufende Bemühungen für eine kosteneffiziente Finanzierung und ein umsichtiges Kapitalmanagement. Alle Cashflows während der Laufzeit der Anleihe sowie die Rückzahlung im Jahr 2031 wurden durch eine Währungsabsicherung in CHF umgewandelt. Der Nettoerlös aus der Transaktion wird zur Finanzierung oder Refinanzierung von förderfähigen Projekten und Vermögenswerten gemäss der Definition im Green Finance Framework von Swiss Prime Site verwendet. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Mara Ricci

Tel. +41 58 317 17 42, mara.ricci@sps.swiss

