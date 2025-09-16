|Führungswechsel
|
16.09.2025 09:42:00
Swiss Prime Site-Aktie tiefer: Finanzchef Marcel Kucher wird neuer CEO
Swiss Prime Site regelt die Nachfolge an der Konzernspitze. Finanzchef Marcel Kucher soll den grössten Immobilienkonzern der Schweiz künftig führen und die strategische Neuausrichtung fortsetzen.
Kucher ist seit 2021 Finanzchef von Swiss Prime Site. Vor seiner Zeit bei SPS war der 54-jährige Ökonom unter anderem CFO und COO der Peach Property Group sowie Berater bei McKinsey.
Verwaltungsratspräsident Ton Büchner betonte in der Mitteilung, Kucher vereine strategisches Geschick, operative Erfahrung und Finanzkompetenz, um das Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Dieser spielte demnach zuvor eine zentrale Rolle bei der strategischen Neuausrichtung auf die Kernbereiche eigene Immobilien und Asset Management.
Der abtretende CEO Zahnd führt das Unternehmen seit 2016. Dieser habe SPS durch ein Jahrzehnt tiefgreifender Veränderungen geleitet, unter anderem mit gezielten Verkäufen und Akquisitionen, sagte Büchner.An der SIX präsentiert sich die Swiss Prime Site-Aktie am Dienstag zeitweise 1,08 Prozent leichter bei 109,90 Franken.
to/ys
Zürich (awp)
