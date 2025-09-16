Swiss Prime Site-Aktie tiefer: Finanzchef Marcel Kucher wird neuer CEO

Der Immobilienkonzern Swiss Prime Site (SPS) hat Finanzchef Marcel Kucher zum neuen CEO gewählt. Er übernimmt die Leitung des grössten Immobilienkonzerns der Schweiz per Anfang 2026 von René Zahnd. Die Suche nach einem neuen CFO ist eingeleitet, wie SPS am Dienstag mitteilte.

Kucher ist seit 2021 Finanzchef von Swiss Prime Site. Vor seiner Zeit bei SPS war der 54-jährige Ökonom unter anderem CFO und COO der Peach Property Group sowie Berater bei McKinsey.

Verwaltungsratspräsident Ton Büchner betonte in der Mitteilung, Kucher vereine strategisches Geschick, operative Erfahrung und Finanzkompetenz, um das Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Dieser spielte demnach zuvor eine zentrale Rolle bei der strategischen Neuausrichtung auf die Kernbereiche eigene Immobilien und Asset Management.

Der abtretende CEO Zahnd führt das Unternehmen seit 2016. Dieser habe SPS durch ein Jahrzehnt tiefgreifender Veränderungen geleitet, unter anderem mit gezielten Verkäufen und Akquisitionen, sagte Büchner.

An der SIX präsentiert sich die Swiss Prime Site-Aktie am Dienstag zeitweise 1,08 Prozent leichter bei 109,90 Franken.

to/ys

Zürich (awp)