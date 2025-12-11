Swiss ernennt Remo Müller zum Mediensprecher

Zürich (awp) - Die Fluggesellschaft Swiss hat einen neuen Mediensprecher. Remo Müller übernimmt die Funktion vorübergehend bis Ende 2027 und folgt damit auf Michael Stief, der für zwei Jahre die Co-Projektleitung des Jubiläums "25 Jahre Swiss" übernimmt.

Damit kümmere sich Müller für zwei Jahre gemeinsam mit dem Medienteam um die Anliegen der Medienschaffenden sowie die Positionierung von Swiss gegenüber der Öffentlichkeit, wie die Airline am Donnerstag mitteilte. Müller verfüge über langjährige journalistische Erfahrung und sei zuletzt als Chefredaktor und Mitglied der Geschäftsleitung bei TOP-Medien tätig gewesen.

