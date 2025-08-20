Sunrise gewinnt erneut TV-Rechte für Schweizer Eishockey-Meisterschaft

(Ergänzt mit Aussagen von der Swisscom)

Zürich (awp) - Sunrise hat in der Ausschreibung um die TV-Rechte für die Schweizer Eishockey-Meisterschaft erneut den Sieg geholt. Der Telekomanbieter kann die Spiele nun für weitere acht Jahre übertragen.

Die National League und Sunrise verlängern die Medienpartnerschaft für den Bezahlsender MySports ab dem Saisonstart 2027 bis zum Saisonende 2035, wie beide Partner am Mittwoch in einem Communiqué mitteilten. Die National League hatte im vergangenen Juni die Eishockey-Rechte ab der Saison 2027 ausgeschrieben.

Wieviel der zweitgrösste Telekomkonzern für die TV-Rechte bezahlt hat, wurde nicht mitgeteilt. "Wir geben keine Vertragsdetails bekannt", sagte National League-CEO Denis Vaucher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Sunrise hat sich gegen die Konkurrenten durchgesetzt. Es habe mehrere Bieter gegeben, sagte Vaucher weiter. Namen wollte er keine nennen.

Bei der Swisscom, die laut Branchenbeobachtern mitgeboten haben dürfte, hiess es: "Wir evaluieren den Sportrechtemarkt laufend, insbesondere Ausschreibungen mit Schweizer Bezug", sagte eine Sprecherin. "Aber als Home of Football liegt unser Fokus natürlich insbesondere auf Fussball. Zu Verfahren/Prozessen äussern wir uns wie immer nicht."

Keine Live-Spiele im Fernsehen SRF

Die verlängerte Partnerschaft umfasst wie bisher die Live- und Highlight-Rechte für alle National-League-Spiele im Gratis-TV und im Bezahl-TV. Weiterhin werden ausgewählte Spiele der regulären Saison sowie ein Livespiel pro Playoff-Runde im Free-TV zu sehen sein.

Für die Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen führt MySports die Kooperationen mit CH Media in der Deutschschweiz fort. In der Westschweiz gehe die Zusammenarbeit mit Léman Bleu & La Télé weiter und im Tessin mit TeleTicino.

Damit schaut Fernsehen SRF weiterhin in die Röhre. Auf dem öffentlich-rechtlichen Sender werden weiterhin keine Livespiele gezeigt.

Für die Highlight-Inhalte im Free-TV werden die Rechte sowohl von der National League als auch von MySports vergeben. Die Verhandlungen mit den künftigen Highlight-Partnern liefen derzeit noch, hiess es.

jb/ra