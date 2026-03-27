DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Nahrungsmittelzusätze
|
27.03.2026 08:38:36
DKSH-Aktie: Übernahme in Malaysia fix
Der Marktexpansions-Dienstleister DKSH tätigt eine Übernahme in Malaysia.
Mit der Übernahme baue die Division DKSH Performance Materials ihre Position im wachsenden Markt für massgeschneiderte funktionelle Nahrungsmittelzusätze in Südostasien aus, teilte das Zürcher Unternehmen am Freitag mit. Die 1998 gegründete AIC Ingredients beschäftigt rund 60 Mitarbeitende.
DKSH Performance Materials wird die AIC Ingredients laut der Mitteilung nun in die EKPI-Gruppe einbringen, über welche die Division ihr Spezialgeschäft für die Mischung und Formulierung von Lebensmittelzusätzen betreibt. Zum Übernahmepreis machte DKSH in der Mitteilung keine Angaben. Der Kauf soll im Verlauf des zweiten Quartals abgeschlossen werden.
tp/to
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu DKSH AG
Analysen zu DKSH AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün
Die heimische sowie die deutsche Börse dürften auf positivem Terrain starten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.