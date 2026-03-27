DKSH-Aktie: Übernahme in Malaysia fix

Er kauft das Unternehmen AIC Ingredients, einen auf den Bäckereisektor spezialisierten Hersteller von Nahrungsmittelzusätzen.

Mit der Übernahme baue die Division DKSH Performance Materials ihre Position im wachsenden Markt für massgeschneiderte funktionelle Nahrungsmittelzusätze in Südostasien aus, teilte das Zürcher Unternehmen am Freitag mit. Die 1998 gegründete AIC Ingredients beschäftigt rund 60 Mitarbeitende.

DKSH Performance Materials wird die AIC Ingredients laut der Mitteilung nun in die EKPI-Gruppe einbringen, über welche die Division ihr Spezialgeschäft für die Mischung und Formulierung von Lebensmittelzusätzen betreibt. Zum Übernahmepreis machte DKSH in der Mitteilung keine Angaben. Der Kauf soll im Verlauf des zweiten Quartals abgeschlossen werden.

tp/to

Zürich (awp)