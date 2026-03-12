Stoneridge Aktie 725530 / US86183P1021
12.03.2026 02:14:10
Stoneridge Inc. Q4 Loss Widens
(RTTNews) - Stoneridge Inc. (SRI) announced Loss for its fourth quarter of -$76.90 million
The company's earnings totaled -$76.90 million, or -$2.76 per share. This compares with -$6.10 million, or -$0.22 per share, last year.
Excluding items, Stoneridge Inc. reported adjusted earnings of -$14.70 million or -$0.53 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 6.0% to $205.20 million from $218.20 million last year.
Stoneridge Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$76.90 Mln. vs. -$6.10 Mln. last year. -EPS: -$2.76 vs. -$0.22 last year. -Revenue: $205.20 Mln vs. $218.20 Mln last year.
2026 Full-Year Guidance Revenue guidance of $625 million - $650 million (midpoint of $638 million)
