Starker Wochentag in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SPI

Am Montag ging der SPI den Handel nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 16’567.52 Punkten aus dem Montagshandel. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.093 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.514 Prozent auf 16’651.28 Punkte an der Kurstafel, nach 16’566.12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 16’677.66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16’542.80 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 11.07.2025, stand der SPI noch bei 16’628.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, mit 16’546.82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 15’791.89 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 6.76 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’361.69 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 16.44 Prozent auf 170.00 CHF), SHL Telemedicine (+ 9.66 Prozent auf 1.59 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 7.65 Prozent auf 1.74 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.85 Prozent auf 1.08 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3.61 Prozent auf 7.74 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Addex Therapeutics (-5.67 Prozent auf 0.05 CHF), LEM (-4.53 Prozent auf 569.00 CHF), Montana Aerospace (-3.78 Prozent auf 26.75 CHF), BioVersys (-3.45 Prozent auf 28.00 CHF) und Cicor Technologies (-3.28 Prozent auf 191.50 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’547’239 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 218.139 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Varia US Properties-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

