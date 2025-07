Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0.90 Prozent stärker bei 17’962.60 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89.083 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.372 Prozent fester bei 17’869.44 Punkten, nach 17’803.23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18’058.43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17’869.44 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 16’737.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, wies der SDAX 15’201.94 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14’570.66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 29.35 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18’206.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Punkten verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 10.11 Prozent auf 48.45 EUR), Kontron (+ 8.94 Prozent auf 27.06 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6.77 Prozent auf 72.50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5.39 Prozent auf 1.53 EUR) und KSB SE (+ 3.58 Prozent auf 926.00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil secunet Security Networks (-3.91 Prozent auf 209.00 EUR), Ceconomy St (-2.38 Prozent auf 3.70 EUR), pbb (-2.07 Prozent auf 5.21 EUR), Siltronic (-1.90 Prozent auf 42.28 EUR) und Salzgitter (-1.75 Prozent auf 25.80 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 1’108’908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Fielmann-Aktie hat im SDAX mit 4.905 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie mit 5.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

