HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet nach zurückgezogener Jahresprognose von 375 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kostendruck beim IT-Sicherheitsdienstleister dauere an, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis;