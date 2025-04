Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen

Am Montag klettert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0.43 Prozent auf 5’176.11 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4.257 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.177 Prozent auf 5’163.23 Punkte an der Kurstafel, nach 5’154.12 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’163.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5’183.80 Einheiten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 28.03.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’331.40 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 28.01.2025, mit 5’195.71 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 5’006.85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.25 Prozent nach oben. Bei 5’568.19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’540.22 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 1.92 Prozent auf 8.34 EUR), Airbus SE (+ 1.49 Prozent auf 142.74 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1.19 Prozent auf 4.71 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.17 Prozent auf 98.90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.10 Prozent auf 55.19 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.23 Prozent auf 595.20 EUR), Bayer (-0.80 Prozent auf 22.81 EUR), Deutsche Börse (-0.71 Prozent auf 280.80 EUR), Siemens (-0.19 Prozent auf 206.40 EUR) und Allianz (+ 0.28 Prozent auf 360.10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 454’326 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 285.463 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 4.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

